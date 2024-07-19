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智慧路邊停車格再突破　台南新化區擴大啟用

▲7月22日「智慧路邊停車計費系統」於新化區大目降文化園區啟用，啟用41席「智慧路邊停車格」，未來亦將持續盤點合適區位建置，期能持續推廣創新的智慧路邊停車服務，讓民眾享受更滿意的停車體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲7月22日「智慧路邊停車計費系統」於新化區大目降文化園區啟用，啟用41席「智慧路邊停車格」，未來亦將持續盤點合適區位建置，期能持續推廣創新的智慧路邊停車服務，讓民眾享受更滿意的停車體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通局正逐步擴散「路邊智慧停車服務」至新興市鎮區域，近期已完成新化區大目降文化園區廣場周邊建置，將提供自動化智慧開單、現場即時繳費以及格位狀態即時資訊服務，有效提高停車格位周轉率，改善違停與占用狀況，解決民眾至園區參觀遊覽或老街購物時周邊停車格位一位難求的問題。

市長黃偉哲表示，台南市率全國之先自2018年起建置「智慧路邊停車計費系統」，採用促參BOT方式導入IoT感測科技與新式管理模式，以提高路邊停車格位周轉率來增加停車供給，進一步解決府城停車熱區道路空間有限、私人運具與日俱增之停車問題，智慧化交通管理推動台南市成為全球智慧城市典範。

▲7月22日「智慧路邊停車計費系統」於新化區大目降文化園區啟用，啟用41席「智慧路邊停車格」，未來亦將持續盤點合適區位建置，期能持續推廣創新的智慧路邊停車服務，讓民眾享受更滿意的停車體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，「智慧路邊停車計費系統」推動至今，已完成台南市政中心、原台南舊城區及高鐵台南站等停車熱區，總計4000多席智慧路邊停車格位設置。新一代的智慧停車柱更結合電動車充電與資訊看板等升級服務，再一次提昇高效智慧城市應用。本次將應用擴散至台南市新化區大目降文化園區等新興市鎮區域，建置「更方便、更即時、更體貼、更全面」的智慧交通環境，進一步推動本市宜居城市政策重點發展。

交通局局長王銘德表示，「智慧路邊停車計費系統」上線迄今，分別已提升路段停車格周轉率69%、使用率59%，有效減少空置車位的浪費；另透過連續三年每年1000份滿意度調查了解，市民對智慧停車柱的繳費多元、操作方便、時間節省、資訊透明、無紙環保、即時資訊等服務皆有高達90%的滿意正面評價，顯見「智慧路邊停車計費系統」是受民眾支持的優良政策。

▲7月22日「智慧路邊停車計費系統」於新化區大目降文化園區啟用，啟用41席「智慧路邊停車格」，未來亦將持續盤點合適區位建置，期能持續推廣創新的智慧路邊停車服務，讓民眾享受更滿意的停車體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，為配合「台灣2050淨零排放」政策，並順應全球電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，「智慧路邊停車計費柱」與「充電樁」進行整合，創新建置「智慧路邊充電停車柱」。7月22日「智慧路邊停車計費系統」於本市新化區大目降文化園區啟用，即包含2席「智慧路邊充電停車柱」，另包括中正路(和平街至中興路)、中興路(中正路至中興路825巷)、中興路825巷(和平街至中興路)及和平街(中正路至中興路825巷)總計啟用41席「智慧路邊停車格」，未來亦將持續盤點合適區位建置，期能持續推廣創新的智慧路邊停車服務，讓民眾享受更滿意的停車體驗。

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