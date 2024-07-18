台南樹脂工廠大火9小時終撲滅　燃燒3萬平方公尺14棟建物毀了

▲台南市一處樹脂工廠18日上午火警，燒毀14棟廠房建物，燃燒面積約3萬平方公尺。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市山上區明和里一處樹脂工廠，18日上午8時44分許傳出火警，現場全面燃燒，台南市消防局出動44車90人、4具無人機、消防機器人、奇美泡沫化學車、補給車前往搶救，該工廠有囤放大批甲醇、甲苯等易燃物，全面燃燒並傳出多起爆炸聲，消防人員搶救近9小時才撲滅，燒毀14棟廠房建物燃燒面積約3萬平方公尺，幸無人員傷亡。

台南市消防局據報出動44車90人，4架無人機、1具消防機器人、器材補給車，奇美泡沫化學車、2部怪手、1部大鋼牙等前往搶救。毒化災應變中心、環境部南區環境事故專業技術小組出動17人，台南市環保局稽查員前往監測大量濃煙產生的空污數值。台南市消防局也請奇美餐車到場，提供在場消防人員補充食物與飲料，也讓消防人員休息，以接繼投入救火行動。

消防人員到場發現起火的是3樓RC構造及鋼骨構造廠房，基地內一般廠房9棟，危險物品5棟（製造區一棟，危物處理場所2棟，室內儲存1棟，室外儲槽1棟）為多棟廠房，以生產相關樹脂、熱熔膠、接著劑等物，119勤務中心接獲民眾報案，指廠房有火煙竄出，經詢問廠方，發現廠內存有甲苯、甲醇、硝酸乙烯酯等物發生燃燒，119通知廠方務必全員疏散並清查是否受困，經查廠方共疏散76人。

在消防人員接駁多條水線全力射水搶救，火勢於下午5時28分許撲滅，馬上進行殘火處理及排煙作業。初步勘查，現場燃燒第4類易燃液體133萬公升、第5類有機過氧化物為13噸，燒毀14棟建物，合計燃燒面積約3萬平方公尺，幸無人員傷亡。目前起火原因及相關財物損失，正由消防局調查處理中。