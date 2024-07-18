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台南北門區三寮灣「三安宮」　舉辦林府相公聖誕千秋大廟會

▲為北門區三寮灣「三安宮」主委林裕源（左）提供3萬元現金作為最大獎的摸彩金。（圖／記者林東良翻攝）

▲為北門區三寮灣「三安宮」主委林裕源（左）提供3萬元現金作為最大獎的摸彩金。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市北門區三寮灣「三安宮」，舉辦林府相公聖誕千秋大廟會，有宋江陣及東方藝術團表演，還有文化藝術季活動，主委林裕源還提供3萬元現金作為最大獎的摸彩金，以及近200份摸彩品，鑼鼓喧天，場面盛大熱鬧。

「三安宮」主委林裕源表示，「三安宮」位於台南市北門區三寮灣西北角，先祖遠自明末清初從大陸福建省泉州晉江，安溪2縣追隨鄭成功輾轉渡台築造茅舍定居三寮灣。主神林府相公是大陸沿海送王船到將軍溪畔，昔日林姓族內一群牧童遊戲於將軍溪畔時，遠望扁舟中有2尊神像隨波漂搖，牧童基於好奇抱回1尊不理不睬丟棄農舍，有朝一日抱在身上模仿乩童模樣，突然神靈附身其中1人口中念念有詞，與弟子有緣，願受萬代香煙保境衛民等，信徒益形崇仰，為報答鴻恩大德重塑金身正名「林府相公」，每年農曆6月12日聖誕日。

林裕源說表示，當初奉祀以爐主輪流方式奉香，1952年耆老咸感神像無固定行宮殊有欠拜神之禮，而且信徒日增如不建築廟宇諸有不便，旋即建造磚木造行宮一座額題「三安宮」，1977年由大德江力先生號召，推選他為主任委員廣籌基金遷建善舉至1979年竣工。

17日為林府相公聖誕日，當地信徒組成進香團分別前往南鯤鯓代天府及東隆宮進香，出動宋江陣及東方藝術團表演，鑼鼓喧天相當熱鬧。

昨天還有文化藝術季活動，市議員謝舒凡及南鯤鯓代天府總幹事侯賢名都出席，主委林裕源還提供3萬元現金作為最大獎的摸彩金，第2獎5000元2包、委員林安裕提供11台腳踏車，還有廟方提供琳瑯滿目、各式各樣近200份摸彩品，信徒民眾有美食饗宴、精彩表演及大摸彩，場面溫馨熱鬧。

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