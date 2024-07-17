桃機開站45年首傳槍聲！賓士拒檢硬撞落跑　警連開13槍鎖定疑犯

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場第二航廈昨（16）日晚間驚傳槍響，航警人員發現一輛賓士違停上前盤查，未料駕駛打開車窗後，航警聞到車內有濃厚塑膠味，要求駕駛下車受檢，但駕駛不但拒檢且衝撞警車後加速逃逸，航警開槍示警，但賓士衝撞前方車輛後逃逸，航警隨後在國2甲圳頭交流道附近尋獲租賃賓士車，但駕駛已逃逸無蹤，目前已掌握租賃車駕駛資料並報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲一輛租賃賓士跑車昨晚在桃園機場第二航廈違停被航警攔查，但駕駛拒絕下車且衝撞警車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，航警局保安警察大隊員警昨晚10時37分許於桃園機場第二航廈航站北路，盤查1輛違規停放的租賃賓士跑車，駕駛搖下車窗後，航警人員聞到車上有濃厚塑膠味要求駕駛下車受檢，駕駛拒檢且往後倒車後欲逃離，再衝撞前方一輛轎車後，往左衝撞警車，員警制止無效後連開13槍，但賓士硬是從警車、民車中間擠出去加速逃離。

桃園機場於1979年2月26日啟用，取前中華民國總統蔣中正之名冠名為中正國際機場，2006年10月改為現名桃園國際機場；幾年前，台中機場亦有開槍事件，但桃園機場則是頭一遭。本案發生後，航警人員透過沿途監視器，發現賓士往國2方向逃逸，隨後在國2甲圳頭交流道附近尋獲該租賃賓士跑車，但駕駛已逃逸無蹤，警方根據租賃車車籍資料已掌握駕駛身分，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。