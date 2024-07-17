快訊／桃機深夜傳槍響！歹徒拒檢衝撞警車　航警開13槍仍被逃脫

▲桃機第二航廈外驚傳槍響，嫌犯拒檢衝撞警車，航警連開13槍仍被逃脫。（圖／資料照）

文／中央社

航警局17日表示，16日執行交通勤務時發現一可疑違停租賃車，但駕駛拒檢逃離，員警稍後再度發現該車輛，上前盤查卻遭衝撞警車，員警開了13槍仍被逃逸，目前已尋獲車輛並續追犯嫌。

航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊分隊長蘇峯億17日凌晨接受媒體訪問表示，16日晚間10時24分許，保安警察大隊員警在第二航廈執行交通疏導勤務時，於第二航廈航站北路盤查1台違規停放的租賃小客車，車主搖下車窗時，員警立即聞到車上有濃厚的塑膠味，但駕駛當場拒檢並加速駛離。

蘇峯億說，經警方追查監視器畫面發現，這輛車已經違規停放至航站南路的公務停車格，立即通報線上警力，駕駛巡邏車在10時37分許於航站南路下車進行第2次盤查，沒想到駕駛立即加速衝撞警車逃逸，現場員警即依警械使用條例開了13槍制止，但車輛仍由航站南路逆向往國道入場道方向駛離，所幸未造成現場警員及民眾受傷。

蘇峯億指出，經事後檢視，巡邏車右前車頭及1輛民眾自用小客車左後方遭衝撞損壞，航警局目前已調閱車輛相關資訊及監視器畫面，並已循線尋獲車輛，將持續循線查緝在逃的犯嫌到案，另外也加派特殊任務警力，強化機場安全維護工作。