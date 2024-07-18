漢光演習「桃機7／25暫停起降1小時」　22航班異動改時

▲配合漢光演習，桃機7/25航班將有異動。（示意圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

配合國軍漢光40號實兵演習下周登場，部分空域將管制關閉，桃園機場受影響時間為7月25日上午10時至11時，桃機公司宣布，屆時桃園機場空域關閉將暫停起降，7月25日下周四上午航班將受影響，除22航班調整出發時刻外，預估當天上午9時到中午航班將會延誤，另也取消18架次貨機。

機場公司統計，7月25日空域管制關閉之1小時內，原有33架次航班，包括到場15、離場18架次，因應空域關閉影響，部分航班將提前或延後調整，預估25日上午時段航班都可能會受到影響；截至18日止，包括華航、長榮、星宇、台灣虎航等22航班將調整出發時刻；其餘航班則依各航空公司營運調度持續評估中。

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機場公司提醒，暑假入出境人潮多、航班密集，相關單位雖已預先盤點因應措施，惟上午9時至中午12時演習前後的航班均可能受影響有所延誤，請旅客務必提前向航空公司確認航班資訊，及早因應準備。

因應漢光演習空域管制，機場公司分別於6月28日、7月8、10、16、17日，邀集民航局、飛航服務總台、航空公司及地勤業者等單位召開會議研商，要求航空公司調整航班時刻應提前通知旅客。飛航服務總臺航管單位將與相鄰飛航情報區協調流量管制，並視25日演習實際航行量及天候情況機動協調調整。

▲漢光演習影響航班。（圖／桃機公司提供）

其中航空公司因應演習，配合調整航班，以服務客機優先，25日上午取消18架次貨機，並增加航機油量避免轉降，加強航機組員人力派遣等因應措施。

為降低旅客等候時間、提升場面營運彈性及維持航機動線順暢，桃園機場也採取6大對應措施，包括空側部分取消日間跑道聯合巡場；暫停貨機、維修機及技術降落申請；暫停夜間例行跑滑道維修工項；進行全場停機位資源配置調整；陸側部分協調航空公司彈性運用報到櫃檯；協調入出境單位及商業夥伴，強化演習期間旅客通關及聯外交通疏導、提供足量餐飲服務等。