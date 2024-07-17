桃機「違停車撞警」畫面曝光！　航警開13槍仍被逃

記者陳煥丞、葉國吏／桃園報導

航警局於16日晚間在執行交通勤務時，發現一輛違停的租賃車。然而，該車駕駛在被員警發現後拒絕接受檢查並逃離現場。員警稍後再次找到該車輛並試圖盤查，但卻遭到車輛衝撞。員警開槍13次試圖制止車輛，但駕駛仍成功逃脫。目前，警方已經找到該車輛，並正在追捕嫌犯。

▲桃機槍擊案。（圖／記者陳煥丞翻攝，下同）

航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊分隊長蘇峯億在17日凌晨的媒體訪問中表示，當天晚間10時24分左右，他們的員警在第二航廈進行交通疏導勤務時，發現了這輛違規停放的租賃車。當車主搖下車窗，員警立即聞到車內有強烈的塑膠味，但駕駛卻拒絕接受檢查並迅速駛離現場。

蘇峯億提到，透過監視器畫面，警方發現該車輛已將車停在航站南路的公務停車格。警方立即通知現場警力，並在10時37分左右再次試圖盤查該車輛。然而，駕駛卻突然加速，撞擊警車後逃逸。員警依據警械使用條例開槍13次，試圖制止車輛，但該車輛仍成功逃脫。幸好，現場警員和民眾都未受傷。

蘇峯億指出，事後檢視發現，巡邏車的右前車頭和一輛民眾的小客車左後方都受到撞擊損壞。航警局現已調閱該車輛的相關資訊和監視器畫面，並已找到該車輛。他們將持續追查在逃的嫌犯，並已加派特殊任務警力，以強化機場的安全維護工作。