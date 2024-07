川普17歲孫女上台拉票！外型亮眼台風超穩　大讚爺爺是榜樣

▲凱伊17日在共和黨全代會發言替爺爺川普站台。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國共和黨全代會17日進入第3天,川普17歲孫女凱伊(Kai Madison Trump)也受到外界關注。外型亮眼的凱伊在川普10個孫子之中最為年長,台風穩健的她替爺爺站台發言時形容,對她來說,川普其實就是個普通的爺爺,「他是真心希望美國更好,每天都為了讓美國再次偉大努力奮鬥」。

ABC News、Newsweek等報導,凱伊是小唐納.川普(Donald Trump Jr.)與前妻凡妮莎(Vanessa Trump)的寶貝千金,17日晚間在爸爸的鼓勵之下,凱伊走上共和黨全代會舞台。

▲凱伊稱,川普是真心希望美國更好,每天都為了讓美國再次偉大努力奮鬥。(圖/達志影像/美聯社)

「我今天在這裡發言,是要分享我爺爺不為人知的一面」,凱伊透露,對她來說,川普就是普通的爺爺,會趁父母不注意時偷給糖果和汽水,總想知道他們在學校表現如何,「他還會在上課期間打電話給我,問我高爾夫球打得怎麼樣,還會分享他的經驗,但我不得不提醒他我還在上課,晚一點再打給他」。

凱伊也說,即便川普官司纏身,依舊相當關心她,也會給她鼓勵,儘管很多人讓他面臨地獄般的折磨,但他始終屹立不搖,儘管媒體把爺爺塑造成截然不同的人,但她瞭解他真實的那一面,「爺爺,你是我的榜樣,我愛你」,且爺爺很有愛,「他是真心希望美國更好,每天都為了讓美國再次偉大努力奮鬥」。

