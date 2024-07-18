川普要收保護費！柯志恩稱助台美關係　「談好條件價格明確化」

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示「台灣搶走晶片生意，應該向美國支付捍衛費用」，被認為是要向台灣收保護費，引起國內譁然。國民黨立委柯志恩今（18日）受訪直言，台灣未來要加入任何國際組織，可以談好條件，到底需要多少錢，可以把保護費明確化、價格明定化，「我覺得對於美台關係未嘗不是一件好事」。

柯志恩受訪表示，川普是一位非常以商業利益、美國利益為優先的人，可以說是把錢寫在額頭上，所以大家要對川普的風格有所認知，就直接一點吧！如果認為要讓美國可以保護台灣，或是台灣以後要加入任何的國際組織的話，就得與川普談好條件，看到底需要多少錢，把保護費明確化、明定化，這對台美之間未嘗不是一個方法。

柯志恩說，對於一個把利益放在前面的人，不用談太多所謂民主自由共享的價值理念，反而是用非常具體的方法去處理就好。

對於民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為，大家可以觀察川普的副手范斯的說法，多次發言都認為中國是美國最大的威脅。柯志恩則說，在任何選舉不會太去看副手到底怎麼說，重點一直都是總統候選人本身的主軸，更何況那是范斯過去的言行，真正當上副總統後，跟隨的一定是總統的意志啊！當時是挺台，未來以利益為導向時，挺台的做法會是什麼？付出更多的錢還是如何？

柯志恩強調，重點一直都是看川普在美中台關係中的利益擺向是什麼，台灣應該要去怎麼應對才是最需要思考的決策。

