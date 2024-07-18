趙少康嗆川普「把台灣當肥羊宰」　轟賴清德一聲不吭：繼續當小弟？

▲美國總統候選人川普。（圖／路透）

實習記者歐承翰／台北報導

前美國總統、共和黨總統候選人川普近日接受《彭博商業周刊》專訪提及台灣議題時直言，台灣拿走美國所有晶片業務，應向美方支付保護費。對此，趙少康18日狠酸，川普把台灣當肥羊宰，嗆問不能保護台灣為何要收保護費？他批總統賴清德到現在一句話都不吭，是要選擇繼續當美國小弟？

趙少康18日在臉書發文指出，川普要台灣支付保護費的受訪內容曝光，台股連續兩天大跌，台積電成為最大苦主，他批評川普的說法充滿矛盾，簡直亂講一通，面對美國政要對台灣不友善又錯誤的言論，質問賴清德到現在一句話都不吭，難道要繼續跪舔？

趙少康表示，台灣每年花這麼多錢向美國買武器，早就一直在付保護費，現在的問題是錢都付了，還等不到武器交貨，就算交貨，也不見得是台灣需要或者最好的武器。

趙少康認為，既然川普覺得台灣很難保護，或不想認真保護台灣，怎麼還好意思開口收保護費？如果付了保護費，真的可以確保台灣的長治久安，該付也就付了，問題是，如果付了保護費，打起仗，美國還是不來，甚至跑得更遠，根本護不了台灣，台灣就只是一隻被宰的肥羊。

趙少康痛批，川普說台灣「偷走」美國的晶片事業，完全是民粹的說法。他指出，晶圓代工高耗水、高耗電，又有汙染，當年是美國自己不做，才轉到日本，之後又被台積電超越，才打造台灣強大的晶片產業鏈，而真相是，如果沒有台灣強大的晶圓製造能力，怎麼能撐起美國的Tesla跟iPhone生產？

趙少康坦言，川普就是個商人，腦中只有投資報酬率，他是美國前總統，現在是總統候選人，以美國利益為優先可以理解。他也趁機酸賴清德，「你是中華民國總統，面對強權誤導全世界的言論，你要不要發動青鳥出征？還是選擇繼續當美國小弟？」