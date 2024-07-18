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川普說重話「台灣應該付保護費」　童子賢更擔心另一件事

川普要收台灣保護費　童子賢更擔心另一件事

▲和碩董事長童子賢對川普說要收台灣保護費的言論表達看法。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

美國前總統、共和黨總統候選人川普近期接受媒體專訪，談及台灣議題時，川普直言，台灣拿走了100％晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付「保護費」的說法，不僅台股因此下挫，更引發各方討論。對川普的言論，昨（17日）出席公開活動的和碩董事長童子賢表示，（川普）也講過要去轟炸某一個國家的首都，那你要不要相信？目前我們就謹慎的觀察，比較擔心的是，未來不論誰當選，當選人是否依舊了解台灣的重要性。

日前才受槍擊的美國總統候選人川普接受《彭博商業周刊》專訪，針對台灣議題，川普明確表示，儘管美國兩黨都支持台灣，但他對抗中共攻台的態度不冷不熱，部分源自於對經濟的不滿。「他們（台灣）確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。」川普說，他還進一步表示，「他們拿走我們所有晶片事業。他們非常有錢。」

對此，17日出席公開活動的和碩董事長童子賢被問到川普對台灣的言論，童子賢認為，美國的選舉台灣不宜指指點點，要尊重他國的社會、民主制度，且不同候選人常有不同的行為，「他曾說要去炸某國的首都，那你要不要相信，也講過當選就要提高國家關稅，並從某地方撤軍。」

童子賢強調，比較不擔心個別候選人的言論，但要謹慎觀察，該討論的不是拜登、川普誰當選，我比較好奇的是，不管是兩位總統候選人誰當選，當選的人是不是依舊了解台灣的重要性。了解台灣目前在全球扮演的友善、又積極、又有貢獻的角色，這個是我比較期待的。


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