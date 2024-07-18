日政府：共軍若侵台「1周之內就可登陸」　將趁美軍防備不及！

▲共軍日前展開圍台軍演。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府在分析共軍2023年的演習後認為，中國地面部隊已經有能力在1周內登陸台灣。在此之前，日本當局預估這個過程約需1個月。報告指出，中國解放軍可能利用美軍介入前的空檔發動突擊戰，因此將持續加強警戒。

根據《讀賣新聞》報導，根據日本政府的分析，解放軍2023年夏天在中國國內與近海各地進行約1個月的演習，內容包括導彈發射和艦艇訓練等。日本政府高層分析這一連串的演習結果後認為，解放軍各部隊若同時發動作戰，從封鎖台灣海上與上空，到大規模地面部隊登陸，可能只需要幾天的時間就可達成。而這項分析結果也在2024年報告給首相岸田文雄。

該份報告也猜測了中國解放軍進攻台灣的可能順序，其中將先透過海軍艦艇封鎖海上，接著使用導彈攻擊台灣軍事設施，隨後透過登陸艦和運輸直升機投入部隊人力，建立橋頭堡，最後再使用登陸艦和民間大型貨船投入更多部隊兵力和坦克。

解放軍也將考慮到台灣的反擊及美軍介入導致作戰計畫受阻，因此很有可能在美軍主力部隊介入前就迅速壓制台灣。中國可能會結合武力攻擊和對重要基礎設施的網絡攻擊，大打混合戰（Hybrid Warfare），延遲美軍的介入。

如果突擊的超短期戰成為現實，日本與美國能否迅速應對，也將成為焦點。日本政府必須考慮如何保護約2萬名的在台日僑，同時如何撤離位在台灣附近的沖繩縣、先島群島居民，也是必要課題。

此外，自衛隊需要根據2016年實施的安全保障相關法，考量在「重要影響事態」和「存立危機事態」的情況下分別執行「美軍艦艇的後方支援」或行使「有限的集體自衛權」。自衛隊若在以上2種情況下出動，仍需得到國會的事前批准，若發生超短期戰爭，政府就必須迅速作出決定。