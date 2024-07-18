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川普要求繳保護費！　美前國安顧問：台灣應增加國防支出

▲▼ 美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普16日現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

共和黨總統參選人川普日前被問到是否協防台灣時說，這很困難，也說台灣應付防衛費用給美國。川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩說，台灣應增加國防支出，展現防衛的意志。

川普（Donald Trump）6月下旬接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪。根據近日出刊的報導，對於是否協防台灣，川普說，台灣距離美國9500英里、距離中國僅68英里，要協防台灣是非常非常困難的事。

▲▼美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O`Brien）於3/24舉行「全球台灣研究中心（GTI）『美台關係工作小組』訪問團記者會」，由外交部發言人劉永健主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O`Brien）表示，我們需要看到台灣人民的意志。（資料照／記者湯興漢攝）

根據「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）轉載的彭博專訪內容，川普說，中國大可直接轟炸台灣、發射砲彈，現在中國不想這樣做，因為他們不想失去台灣的晶片廠，「但我告訴你，那對（中國國家主席）習近平非常重要」。

根據華盛頓觀察家報，川普說，台灣應付美國防衛費用，「我們跟保險公司沒什麼兩樣」。他也說，「他們非常富有」，以及「台灣什麼都沒有給我們」。

川普前政府任內，曾在2019至2021年間擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O’Brien）今天對彭博新聞指出，「台灣人必須像我們一樣渴望他們的自由與獨立」，如果台灣人自己都不願意保衛台灣，「我不可能比台灣人更關心台灣，派我的女兒去保衛台灣」。他有2個女兒是美國軍人。

歐布萊恩說，「我們需要看到台灣人民的意志」，他們必須站出來承擔責任。他形容，台灣對岸的中國是「怪物」，自由世界的確正意識到中共的威脅。

歐布萊恩說，他經常與川普談話，但他不代表川普發言。他對於TikTok、烏克蘭的立場也與川普不同。

紐約時報報導，美國智庫「外交關係協會」研究員塞克斯（David Sacks）說，如果他人在台灣，他會認真看待川普的話，因為這不是單一發言，而是他的模式。「這番話特別體現川普主義，因為這反應交易式的外交政策」。 川普去年7月接受福斯新聞網（Fox News）訪問。

主持人問他，美國是否應該保衛台灣，即使這代表美國必須與中國發生衝突。他說，他不想讓別人知道自己想法，「如果我處於總統的位置，回答這個問題會讓我處於談判劣勢」。

川普4月接受時代雜誌（TIME）訪問，對此問題也是持同樣的說法。 在福斯新聞訪問中，川普說，台灣拿走美國所有的晶片生意。他在「彭博商業周刊」的訪問重述同樣立場。

川普並批評美國總統拜登（Joe Biden）政府在晶片法（CHIPS and Science Act）規定下，提供台灣廠商赴美設廠的補助措施。 對於台灣奪走美國半導體產業一說，台灣電子時報副總經理黃逸平告訴紐時，這是川普的誤解，市值最高的全球半導體公司多是美國企業，如輝達（Nvidia）和高通（Qualcomm）。

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