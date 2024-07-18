川普要求台灣繳保護費　美國務院：台灣數十年「自費」防衛

▲美國國務院發言人米勒強調，台灣一向靠「自費」加強自我防衛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普將代表共和黨競選下屆總統，自從槍擊案倖存後聲勢看漲，繼國安幕僚表示南韓應多繳駐軍費用，就連他本人也認為台灣必須向美國繳交保護費。對此，美國國務院發言人米勒強調，台灣向來是「自費」加強自我防衛，數十年來由台灣購買美國提供的安全合作，絕非做慈善。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）於當地時間17日接受現場記者提問，儘管對於選戰言論必須謹慎拿捏，不過他也強調台灣向來是靠「自費」加強自我防衛，透過向美國採購數十億美元的軍備，不僅攸關區域安全，更對美國經濟發展形成助益，以此支持美國工業、製造業和相關技術發展。

米勒表示，「近年來美國透過補充法案，從武器庫存援助台灣，儘管這是一項新做法，但若從過去數十年來美國提供給台灣的安全合作來看，一向都是由台灣出錢向美國購買，絕非是美國『做慈善』！」

針對記者提問，米勒解釋美國軍援台灣的決定反映出美國長期以來對於台灣的承諾，透過評估台灣必要的防禦武器，來讓台灣有能力自我防衛，且台灣海峽的和平穩定對於美國、甚至是全球經濟都相當重要，一旦台海緊張情勢升溫，便有可能危及全球經濟。

據悉，川普在發生槍擊案、以及與拜登的首輪辯論之前，曾經接受《彭博商業週刊》長達90分鐘的精采專訪。當時川普在訪談中提及對於台灣的不滿，認為數十年來台灣靠美國提供軍事安全上的保護，然而台灣卻「100%」搶奪美國的晶片事業，因此台灣必須向美國繳交保護費。