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兒少權法護狼師？衛福部將邀NCC討論規範　蔣萬安：願提供具體建議

▲▼蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，引發社會群情激憤，但媒體受《兒少權法》限制無法多加報導，衛福部次長呂建德17日表示，針對媒體報導原則，將邀NCC、媒體公會代表，盡快在1個月內討論出規範。台北市長蔣萬安18日說，樂見衛福部邀集單位研擬更明確規範，就適用法規比較模糊之處，北市也會提具體建議。

蔣萬安18日上午出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會，針對培諾米達幼兒園「狼師案」，衛福部日前聲稱媒體可以報導，但現在又說要跟NCC一起討論，一個月後會有標準，是不是前後反覆？蔣萬安表示，自己17日說過，2022年行政作為上，雖然自己還沒上任，但都願意檢視，並由副市長林奕華督導，並願提出精進方案，讓機制更完備。

蔣萬安提及，在適用法規上，確實有比較模糊跟不明確地方，北市會提具體建議，希望衛福部、NCC、監察院可以共同好好討論，擬定一個非常明確的規範原則跟標準，讓在第一線執法的地方政府、媒體是否能夠報導，能有明確依循。

蔣萬安指出，很高興看到衛福部17日的記者會說，願意邀集相關單位共同研擬更明確的規範原則，讓同仁第一線執法跟媒體可以有明確依循。

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