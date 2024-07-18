幼兒園狼師起底「是高材生」　拿20萬獎學金讀社工系！領獎照曝

▲北市幼兒園遭人噴漆 。（圖／記者張君豪翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北市某私立幼兒園園長之子毛畯珅被指控性侵約20名女童，並拍攝了600多部犯案影片，引發社會廣泛關注和譴責，網紅「四叉貓」劉宇爆料，園長之子曾是品學兼優的高材生，2012年以統測52級分進入某科大社工系，學校還頒發20萬元獎學金，創下該校歷年來申請個人獎助學金的最高紀錄。

劉宇在臉書發文，園長之子毛畯珅2012年以統測52級分的優異成績進入某科大社工系，在高中畢業典禮時，科大校長與副校長還特地頒發20萬獎學金，創下該校申請個人獎助學金的最高紀錄，「因為家中開設幼兒園的因素，希望畢業後能兼顧老、小的照護服務工作」。

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劉宇不禁感嘆，「2012年還是品學兼優的好學生，2016年就開始在網路下載亂Ｘ片」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「知人知面不知心，衣冠禽獸」、「搜一下有沒有社工師執照，然後回報台北市社工公會叫他們吊銷執照了」、「竟然是社工系！這是什麼變態行為，太污辱社工系了」、「所以智商跟人品是相反的」。

有網友好奇「52級分很強喔？」有內行人解釋，「其實蠻強的，這幾年屏科社工系錄取分數在52-55級分上下（挑屏科講單純拿國立科大舉例）」。

▲幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供）



據了解，北市幼兒園在2022年7月爆出狼師毛畯珅性侵女童案件後，儘管教育局第一時間調閱監視器，不過，後面卻沒發現相關證據，檢方調查後也處分不起訴。孰料，身分為負責人暨園長之子的毛畯珅還是「持續任教」於該幼兒園，同時也持續犯案。直到2023年7月報案後才將人羈押。

教育局清查後，發現共有24位家長通報孩子遭受到性侵害，檢警調查後也指出，任教於幼兒園的毛畯珅性侵超過20名女童，還進而拍攝超過600部私密影片，存放於手機當中。