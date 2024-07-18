快訊／蔣萬安「狼師案」3修法建議　盼中央設統一專區公布機構、姓名

▲蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉性侵學童案持續延燒，台北市長蔣萬安今公布3項具體修法建議，包括《兒少權法》69條一定要避免對受害者二次傷害，機構隱匿不報要提高罰則、重大案則有刑法責任，以及設立專區公布機構、行為人姓名。

蔣萬安18日上午出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會，面對許淑華批評蔣把責任推給中央，蔣萬安表示，自己上任後第一時間接獲通報，2023年7月就馬上做了相關緊急處置，都是依法最重的罰責，而且終身不得任職；而外界質疑2022年處置的部分，北市府也會檢視有無要改進部分，並會提出精進方案。

蔣萬安提及，現在很多適用法規需要中央協助修法，他也會提出3項具體建議，目前共有3個方向，第一，《兒少權法》第69條，北市府一定是要保護受害者、避免二次傷害，至於是否可以公佈，在更明確的原則規範上，「我們希望中央能夠來修法」。

蔣萬安提及，第二，對於機構隱匿不報，除了現在相關罰則，他認為一定要再提高至少60萬以上，同時對於重大案件，如果隱匿不報，應該要有刑法責任；第三部分，關於《兒少權法》、《幼教法》，以及現行在立院討論的「兒童托育法」草案，希望這3個法律未來可以一致，對於是否公佈機構、行為人姓名等，能有一個專區與明確標準做公布，「這3個具體修法建議，我們也會提供給中央。」

台北市政府副發言人李政軒補充道，市府建議中央能設立全國統一、涵蓋3法（《兒少權法》、《幼教法》，以及現在在討論的「兒童托育服務法」草案）範圍的公告專區，能提供家長更便利的查閱相關裁處紀錄。