　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔣萬安「狼師案」3修法建議　盼中央設統一專區公布機構、姓名

▲▼蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉性侵學童案持續延燒，台北市長蔣萬安今公布3項具體修法建議，包括《兒少權法》69條一定要避免對受害者二次傷害，機構隱匿不報要提高罰則、重大案則有刑法責任，以及設立專區公布機構、行為人姓名。

蔣萬安18日上午出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會，面對許淑華批評蔣把責任推給中央，蔣萬安表示，自己上任後第一時間接獲通報，2023年7月就馬上做了相關緊急處置，都是依法最重的罰責，而且終身不得任職；而外界質疑2022年處置的部分，北市府也會檢視有無要改進部分，並會提出精進方案。

蔣萬安提及，現在很多適用法規需要中央協助修法，他也會提出3項具體建議，目前共有3個方向，第一，《兒少權法》第69條，北市府一定是要保護受害者、避免二次傷害，至於是否可以公佈，在更明確的原則規範上，「我們希望中央能夠來修法」。

蔣萬安提及，第二，對於機構隱匿不報，除了現在相關罰則，他認為一定要再提高至少60萬以上，同時對於重大案件，如果隱匿不報，應該要有刑法責任；第三部分，關於《兒少權法》、《幼教法》，以及現行在立院討論的「兒童托育法」草案，希望這3個法律未來可以一致，對於是否公佈機構、行為人姓名等，能有一個專區與明確標準做公布，「這3個具體修法建議，我們也會提供給中央。」

台北市政府副發言人李政軒補充道，市府建議中央能設立全國統一、涵蓋3法（《兒少權法》、《幼教法》，以及現在在討論的「兒童托育服務法」草案）範圍的公告專區，能提供家長更便利的查閱相關裁處紀錄。

ET快訊
美情侶沙灘「肉身交疊」活春宮　遭少年倒水滅火
裴洛西出手！　告知拜登「你選不贏川普」
快訊／萊爾富「冰櫃屁孩」慘了　警鎖定涉案人
643萬「All in台積電」買在1075元！　他帳面賠慘：
國道內線開96公里！　苦主「龜速」挨罰3000傻眼
海軍艦長強壓女下屬床上脫衣　她求：會懷孕
LIVE／可不可女店員傳轉戰抖音　屁孩闖萊爾富冰櫃「躺屍」
快訊／2024大選政治獻金曝　賴清德5億、柯文哲3億4、侯友
川普討保護費掀跨黨派議員議論！　他轟：背叛台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普說重話「台灣應該付保護費」　童子賢更擔心另一件事

影／賴清德親揹小鼓體驗打擊　歡迎沖繩立西原高校行進樂隊來台

受害家長曾寫信給蔣萬安卻無回應！　痛心喊「面對孩子將永遠自責」

讚朝野共識健保點值0.95元！　柯文哲：面對問題跨出改善第一步

卓榮泰稱對新核能採開放態度　朱立倫：缺電了別再分新核、舊核

狼師案問題時序曝光　北市教育局要被害家長「自己上網看新聞稿」

從幼兒園狼師案3分析看「媽寶市長」　許淑華轟蔣萬安：北市沒市長？

一起牙咧牙咧！「晚安大小姐」原唱9月來台北　蔣萬安公布卡司名單

快訊／2024大選政治獻金曝　賴清德5億、柯文哲3億4、侯友宜1億9

WSJ「川普誇張行徑反而會引戰」　台灣問題是預防災難性戰爭

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

入住10天一家三口悲離！試管嬰窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

川普說重話「台灣應該付保護費」　童子賢更擔心另一件事

影／賴清德親揹小鼓體驗打擊　歡迎沖繩立西原高校行進樂隊來台

受害家長曾寫信給蔣萬安卻無回應！　痛心喊「面對孩子將永遠自責」

讚朝野共識健保點值0.95元！　柯文哲：面對問題跨出改善第一步

卓榮泰稱對新核能採開放態度　朱立倫：缺電了別再分新核、舊核

狼師案問題時序曝光　北市教育局要被害家長「自己上網看新聞稿」

從幼兒園狼師案3分析看「媽寶市長」　許淑華轟蔣萬安：北市沒市長？

一起牙咧牙咧！「晚安大小姐」原唱9月來台北　蔣萬安公布卡司名單

快訊／2024大選政治獻金曝　賴清德5億、柯文哲3億4、侯友宜1億9

WSJ「川普誇張行徑反而會引戰」　台灣問題是預防災難性戰爭

川普說重話「台灣應該付保護費」　童子賢更擔心另一件事

班機剛起飛3分鐘！廁所門突被甩脫倒下　空姐「單手接住」神救援

影／賴清德親揹小鼓體驗打擊　歡迎沖繩立西原高校行進樂隊來台

新北國王征戰TPBL的後場利器　李愷諺宣告延長合約3年

iPhone「電量狂掉」可能被駭了！　3C達人曝6處快檢查

比起警察更怕女友！男不想讓她知道「手機密碼」　寧願跳海畫面曝

極限暴雨遇惡鄰！北韓深夜「偷偷」開水壩洩洪　南韓控：沒事前告知

「搭郵輪遲到」被丟包！美一家9口受困阿拉斯加　還要罰28萬

富邦產險「電動車專屬保險」9月上路　電池自燃、充電風險有保障

回鍋富邦勇士　林郅為晉升「勇士新3老」成員

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

政治熱門新聞

川普1政見大傷台灣　郭正亮曝原因

川普要台灣交保護費掀美跨黨派議員議論　他：背叛台灣！賣給中共

快訊／2024大選政治獻金曝　賴清德5億、柯文哲3億4、侯友宜1億9

台電狂虧因8成火力發電　監院檢討

快訊／楊文科涉貪遭起訴　朱立倫力挺：絕無收賄

教育局稱狼師案「萬一小孩講錯是不是誣告？」　議員氣炸：在供蝦毀？

國民黨智庫再裁員：兼顧組織精簡及彈性化需求

鄭文燦後下個是他？柯文哲喊很怪

陸委會：聯絡大進滿家屬　是為協助送藥

基隆市時尚候車亭超吸睛！市民狂打卡　民眾黨雙北議員也來朝聖

快訊／楊文科涉圖利建商　國民黨：相信清白、盼司法公正

川普要收保護費！　口譯哥揭「台美兩大問題」：只有民進黨能處理

川普指「台灣應給美保護費」　葉元之：民進黨政府準備好了嗎？

轟綠營「轉型正義」害慘三軍儀隊　柯志恩：顧立雄先示範耐熱訓練

更多熱門

相關新聞

幼兒園狼師起底「是高材生」　拿20萬獎學金讀社工系

幼兒園狼師起底「是高材生」　拿20萬獎學金讀社工系

台北市某私立幼兒園園長之子被指控性侵約20名女童，並拍攝了600多部犯案影片，引發社會廣泛關注和譴責，網紅「四叉貓」劉宇爆料，園長之子曾是品學兼優的高材生，2012年以統測52級分進入某科大社工系，學校還頒發20萬元獎學金，創下該校歷年來申請個人獎助學金的最高紀錄。

衛福部將邀NCC討論規範　蔣這樣說

衛福部將邀NCC討論規範　蔣這樣說

議員陳政忠「宏福案」定讞！啟動防逃機制

議員陳政忠「宏福案」定讞！啟動防逃機制

教育局稱狼師案「萬一小孩講錯是不是誣告？」　議員氣炸：在供蝦毀？

教育局稱狼師案「萬一小孩講錯是不是誣告？」　議員氣炸：在供蝦毀？

「性侵幼兒毛畯珅」　北市幼兒園慘遭噴漆

「性侵幼兒毛畯珅」　北市幼兒園慘遭噴漆

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安狼師案性侵培諾米達幼兒園毛畯珅

讀者迴響

熱門新聞

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

高雄將大停水！影響4萬戶

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面