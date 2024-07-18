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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被綠批「狼師案」推中央＋柯文哲卸責　蔣萬安喊冤：就是面對問題

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉性侵學童案持續延燒，民進黨台北市議員許淑華18日批評，台北市長蔣萬安第一步是先推給中央卸責，再來推給前任市長柯文哲混淆視聽。蔣萬安18日仍多次談及2022年7月尚未就職，被問到會不會覺得幫柯市府擦屁股很衰？蔣說自己就是面對問題；至於是不是綠在轉移前桃園市長鄭文燦涉貪案焦點？蔣保守地說，大家都看在眼裡。

▲▼蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝，下同）

蔣萬安18日上午出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會，針對培諾米達幼兒園「狼師案」，衛福部日前聲稱媒體可以報導，但現在又說要跟NCC一起討論，一個月後會有標準，是不是前後反覆？蔣萬安表示，自己17日說過，2022年行政作為上，雖然自己還沒上任，但都願意檢視，並由副市長林奕華督導，並願提出精進方案，讓機制更完備。

至於外界質疑2022年7月的案子，教育局只看監視器就結案等，蔣萬安指出，2022年發生此案的第一時間處置，「雖然我還沒進入到市府，但是教育局跟我回報，當時調閱監視器相關處置作為，我認為如果外界有疑義，我們很願意面對這問題。」也請林奕華邀教育局、衛生局、社會局檢視2022年整個處理過程，如果有需要檢討地方，都願意即刻改進，提出精進方案。

蔣萬安稱，自己上任後2023年7月接獲此案，當月即刻做了停職、終身不得任職、撤銷幼兒園許可，以及一對一跟家長聯繫，協助有轉託需求家長，並依法開罰法定最重罰則，這些都在3個月全部完成。

被問到稍早受訪時多次強調，自己2022年還沒進入市府，會不會覺得幫柯市府擦屁股很衰？蔣萬安回應，「我們就是來面對問題，也很希望整個機制更加完備，避免未來任何不幸的事情再次發生。」

媒體追問，會不會覺得監察院、綠營民代一系列操作，好像是在轉移鄭文燦貪污案焦點？蔣萬安保守地說，「我想大家都看在眼裡」。

▲▼蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝）

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