教育局稱狼師案「萬一小孩講錯是不是誣告？」　議員氣炸：在供蝦毀？

▲北市幼兒園慘遭噴漆。（圖／記者許凱彰攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園狼師毛畯珅在2022年7月性侵多名女童，被害人數超過20人，狼師更拍攝600多部犯案影片，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，仍持續犯罪，離譜過程讓北市府行政程序被質疑。對於北市教育局回應稱，「萬一小孩講錯，是不是誣告？」民進黨發言人戴瑋姍痛批，教育局規避自己調查之責，把此事推給無知的孩子，遮掩沒有實際調查的事實，這些大人在「供蝦毀？」台北市教育局要為此事負責。

民進黨直播節目《老闆叫我開直播》17日來到第十九集，由發言人戴瑋姍主持，來賓為台北市議員簡舒培、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。節目中談到北市幼兒園狼師案。

簡舒培表示，目前已經累積30例個案，蔣萬安與柯文哲都沒有一點抱歉的態度，讓受害家長和孩子十分心寒。她認為，縣市政府行政調查應該更積極，也建議政府應該給資源到幼兒園，教導幼童如何保護自己的身體。

簡舒培表示，自己也是孩子的媽媽，她相當訝異有男性教保員，在帶孩子過程中性侵。整件事情從2022年早就被投訴，再到2023年又發生報案，才知道他竟然拍了六百多部私密影片，甚至這個教保員還是園長的兒子，有包庇之嫌，然而台北市教育局僅是要求他們給出監視器，根本沒有進入幼兒園內實際調查。

簡舒培指出，第一時間爆出來，身為家長一定會相信教育局會調查，但從柯文哲的教育局輕忽調查，就連蔣萬安上任後也沒有作為，這個過程近一年的時間，讓嫌犯一再犯案。而且此幼兒園還是「準公共化」幼兒園，等於是政府補助的，政府掛保證的，卻發生這種事件，蔣萬安、柯文哲都沒有道歉，讓家長很心痛。

簡舒培強調，台北市教育局行政調查相當重要，當初除了調監視器，應該要把全部小孩跟教保員全部問話，而不是只靠監視器，所以追究兩任市長政治責任，不是因為政治因素，而是身為一個民代更是家長，她認為蔣、柯欠受害孩子與家長一個道歉。她也建議，政府應該給資源，讓幼兒園開始教導小孩子從小保護自己身體，從小教育是最根本。

葉耀元也表示，以美國來說，對於性侵性平案就是零容忍的態度，從幼兒園，學校發生性平案，一定要通報當地警察、教育部一定要處理，但台灣面對這樣的性平，到底做了什麼，這不是法律問題，這是道德良知的問題，碰到這樣的類似案件，是零容忍的，甚至發生事情的老師也會被停職調查，但他不能理解此案的老師怎麼還可以再繼續待在幼兒園任教，相當荒謬。