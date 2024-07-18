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十連霸傳說斷了！議員陳政忠「宏福案」定讞　啟動防逃機制

▲▼台北市議員陳政忠市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員陳政忠捲入宏福案，遭判刑定讞。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

十連霸的台北市無黨籍議員陳政忠涉及宏福集團掏空案件，案件纏訟23年後，最高法院17日採信更四審見解，將陳政忠判刑4年與2年定讞，陳政忠將發監執行，將由檢方聲請定應執行刑，同時啟動防逃機制。

陳政忠自1985年的台北市第五屆議員選舉當選，開始議員之路，直到於2022年第十四屆台北市議員選戰均順利連任成功，達成十連霸傳說，是北市議會傳奇人物。但陳政忠捲入宏福案，並遭判刑定讞、將發監執行，傳奇之路就此中斷。

本案為1999年間爆發，檢方調查認為，陳政忠為宏福集團實際負責人，轄下企業包括建設、人壽、證券、票券金融、立福營造等10多家公司。但陳政忠卻將名下土地高價賣給宏福建設，又曾經辦理不實增資數十億元，並被陳政忠非法挪用；另外檢方也查出陳政忠勾結宏福證券前董事長盧寶琴等人，將公司股票向金融機關辦理數十億元融資，供他私用。

全案於2001偵查終結，檢方對陳政忠依照背信、侵占、詐欺、違反公司法、保險法及證券交易法等罪嫌提起公訴，並具體求處15年徒刑；另外檢方也對時任宏福建設董事長的前內政部營建署長潘禮門等10人，一併起訴。

2006年間的一審將陳政忠重判有期徒刑20年。一審判決後，國民黨隨即將陳政忠開除黨籍，陳政忠之後以無黨籍身分參選台北市議員，順利完成十連霸。而他的案件從一審到更二審均有罪，但刑度從20年減輕到5年；更三審首度改判無罪，但仍遭最高法院撤銷發回。更四審又依照《證券交易法》中的「操縱股價罪」判刑4年，另外也依照同法的「不實公開說明書罪」判刑2年。

全案上訴最高法院，最高法院採信更四審見解，於17日駁回上訴，陳政忠判刑定讞，將發監執行。此外也將由檢方聲請定應執行刑。另外更四審中也將盧寶琴判刑3年與6月（得易科罰金16萬2千元），他的部分上訴最高法院後，因盧寶琴過世，最高法院改做出不受理判決。

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