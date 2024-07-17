桃園女遭網友「無套性侵」慘懷孕！渣男出錢逼墮胎：不可能在一起

▲桃園一名女子遭網友無套性侵，懷孕後對方又不願意負責。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名女子小花（化名）先前透過交友軟體，認識了沈姓男子，沒想到某次外出遭對方無套性侵，更是因此懷孕。怎料沈男聽完後不打算負責，還逼迫小花墮胎，氣得小花一狀告上法院。沈男最後被依照強制性交罪判4年3月，高院駁回他的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花先前透過交友軟體認識沈男，2人曾一起外出見面，不過並沒有交往。小花2021年9月間與沈男相約逛夜市，於是她騎車前往約定地點，並且搭上沈男的座車。

怎料沈男將車停放在車格以後，便要求小花到後座，並且借助體型、力氣上的優勢，不顧小花的反抗，強制性侵得逞，且全程未使用保險套。小花遭到侵犯以後手足無措，回家以後雖然崩潰痛哭，但完全不敢跟親友求助，直到11月左右發現生理期沒來，驗孕以後才知道懷孕。

▲桃園一名女子遭網友無套性侵，懷孕後對方又不願意負責。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



得知懷孕以後，小花再度傳訊給沈男，並且要求對方負責，同時哭訴自己遭到強制性侵。沈男聽完小花的說法，則是要求去醫院拿掉小孩，自己會出錢，更是像小花求情「讓我一條路好嗎？求求你」。後來小花大罵「男人敢做敢當」，沈男才又鬆口，表示自己願意養小孩，但是不會跟小花在一起，「我敢做敢當阿，但在一起不能勉強阿。不可能因為有小孩，但空殼的愛情吧？」

小花聽完這些說法終於心死，最後告訴父母自己遭到性侵，一家人因此發生爭執，驚動鄰居後員警到場處理，全案才因此曝光，小花最終也到醫院動了流產手術。

沈男被告上法院後，一審被依照強制性交罪，判處4年3月有期徒刑。他對此不服、提起上訴，高院則認為，沈男並未進一步提出積極證據，證實小花是合意與他發生性行為，因此駁回上訴，全案仍可上訴。