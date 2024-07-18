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嫌犯身份曝！泰飯店6死疑「千萬投資破局」惹禍　還原茶水下毒全過程

▲▼曼谷飯店毒殺案的死者Sherine Chong，可能在是毒死了其他人後輕生的兇手。（圖／翻攝自泰國皇家警察）

▲曼谷飯店毒殺案的死者Sherine Chong，可能在是毒死了其他人後輕生的凶手。（圖／翻攝自泰國皇家警察）

記者葉睿涵／編譯

泰國曼谷市中心愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日爆出6死毒殺案，其中一名死者的血液中驗出氰化物。初步調查顯示，這起詭異的命案可能涉及一項在日本的醫院投資糾紛，而警方也懷疑，死者中的56歲越南裔美籍女子Sherine Chong，可能在飯店內毒死了其他人後輕生。

綜合外媒報導，7月16日下午4時30分，飯店的清潔工在打掃房間時，意外發現3男3女的遺體，經證實這幾名死者分別為2名越裔美籍公民，以及4名越南公民。幾名死者被發現時，其中有五具位於房內，另一具則在房外，身上沒有瘀傷，現場也無搏鬥跡象，不過手腳指甲都已發黑，估計已死亡24小時以上，而泰國醫院也在其中一名死者的血液中驗出氰化物。

▲▼泰國曼谷飯店6死毒殺案，死者據信為氰化物中毒身亡。（圖／翻攝泰國皇家警察）

▲警方在所有茶杯中都發現了氰化物，懷疑6人是中毒身亡。（圖／翻攝泰國皇家警察）

曼谷警方17日召開記者會，表示這幾名死者是在周末入住案發飯店，並被分配住在5個房間裡，原定於15日退房。7月15日，Sherine Chong先來到房間後，透過客房送餐服務點了一些食物和茶，但拒絕酒店員工在房內為她泡茶，堅持自己準備。飯店員工表示，他送餐到房內時，見到Sherine Chong獨自坐在房內，「話很少，明顯處於緊張狀態」。

監視器畫面顯示，其餘5人在幾分鐘後也來到房內，此後再也沒有人進出房間，直到飯店員工在16日下午發現6人皆陳屍房內。警方表示，現場並無搏鬥、搶劫或強行進入的跡象，但當局在所有茶杯中都發現了氰化物，而警方公布的照片也顯示，房內桌上擺放著幾盤未動過的食物，其中有幾盤甚至還被保鮮膜蓋著。

警方研判，6人此次前往泰國其實是一次談判之旅。此前，Sherine Chong曾邀約其他5人投資建築項目，其中2人更拿出了1000萬泰銖（約新台幣906萬元），交由Sherine Chong發展一個日本的醫院計劃。不過，由於投資計劃一直沒有進展，於是2人決定採取法律行動。6人原定在2周內到法庭見面，但Sherine Chong卻提議在庭外談判，所以他們才會在曼谷見面，豈料最後卻都命喪於此。

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