菲律賓飯店也爆命案！被炒員工「持刀闖客房殺3人」　捆綁手腳慘死

Suspect in deaths of Australians at Philippines resort is former pool cleaner allegedly sacked by hotel https://t.co/KiitVGjWka — Guardian Australia (@GuardianAus) July 17, 2024

記者葉睿涵／編譯

泰國16日傳出恐怖的飯店毒殺案，引發人心惶惶，不料菲律賓著名旅遊勝地大雅台（Tagaytay）一家飯店最近也有一名前清潔工為了報復飯店解僱他，而在上周潛入客房內，將3名飯店顧客殺死。

據《衛報》報導，7月10日，大雅台市一家飯店的員工在房內發現了3具遺體，經調查證實3名死者分別為57歲的澳洲男子菲斯克（David James Fisk）、55歲的澳籍菲律賓裔女子科爾特斯（Lucita Barquin Cortez），及其菲律賓兒媳的一位年輕親戚。

這3名受害者被發現時，被人用繩子綁住了雙手和雙腳。事後警方證實，殺死這3名受害者的嫌犯為飯店的前泳池清潔工。上周，他趁著受害者打開客房窗戶時，持刀衝入房內，襲擊菲斯克並使另2名女受害者窒息，隨後搶走了3人的所有財產。

警方事後檢視監視器畫面，發現嫌犯在逃離時，用來蒙臉的口罩意外脫落，露出部分臉部，而成為破案的關鍵。至少有3名飯店員工看到照片後認出了嫌犯，而警方也根據他們提供的資料，在嫌犯位於巴丹加斯省（Batangas）的家鄉將其逮捕歸案。

據悉，這名前員工此前因捲入飯店房間的搶劫案，在今年3月被飯店解僱，而他也因此對飯店的管理層感到不滿，才會潛入飯店犯案，試圖藉此對飯店施以報復。大雅台市長托倫蒂諾（Abraham Tolentino）和警方在17日召開記者會，宣布嫌犯將因涉嫌殺人和搶劫，而面臨刑事指控。托倫蒂諾也對罹難者家屬和澳洲表示歉意，承諾將在一周內解決此案。