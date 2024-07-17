摩鐵很陰森？員工走廊撞見「男女裸玩調教PLAY」：比鬼還恐怖

▲日本一名前摩鐵員工透露，「玩很大」的客人，比鬼還恐怖。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

一些人下榻摩鐵時，總忍不住想起靈異傳說，擔心房間「很陰森」。不過，日本一名前摩鐵員工表示，她工作多年都沒遇過靈異事件，反而目睹很多驚人畫面，比撞鬼還要恐怖。

20多歲的前田裕子（化名）向《日刊SPA！》透露，她大學時期曾在摩鐵打工，遇過各式各樣的客人，其中最可怕的就是暴露狂，以及「玩很大」的男女，「遇到鬼可能還比較好呢」。

有一次，裕子接到內線電話，某房男客人表示不小心打翻茶了，需要擦拭工具。她趕緊把抹布送過去，未料對方竟然全裸應門，很有禮貌地說，「啊，謝謝您，很快速呢！」裕子只能故作鎮定「在內心尖叫」，她回憶，男客人身材健美、肌肉發達，可能就是故意要露給別人看。

▲摩鐵員工經常在工作時看見驚人畫面。（示意圖／VCG）



在裕子工作的這間摩鐵，客人外出必須通知櫃台，否則系統將顯示異常。有一次，老闆發現408號房客人外出，但不僅沒有告知，內線電話也沒人接聽，於是請裕子過去查看。

裕子抵達4樓時，遠遠就看見2個人站在走廊上，拚命扭著門把手。她正心想「果然被反鎖在外面了」，定睛一看卻震驚不已，因為男客人一絲不掛、拿著手機，女客人則是全身赤裸，脖子戴著項圈，上面還繫著牽繩。

裕子猜測，客人可能有特殊性癖好，並且想要在走廊拍攝親密過程，卻不小心被反鎖在外面，「我什麼話也沒說，甚至沒看他們的眼睛，只是把門打開，就默默地走了。」

櫻花妹下海！遇70歲洋男以為好賺 結果「一夜10次」累到壞