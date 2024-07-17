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帶女友家人去日本「導遊兼翻譯」！　他曝8天崩潰經歷：想分手

▲▼日本,淺草,東京,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO帶女友一家人玩日本。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶出國是感情大考驗最佳時機，如果又帶上家人一起，恐怕是更大的考驗，一名男網友表示，跟女友家人去日本玩8天，行前都說沒問題，詢問有沒有其他想法，女友家人總是回「我們跟你走就好」，結果一到當地，不僅被當成導遊，還頻頻問「等等要去哪？」「還要搭多久？」讓他超崩潰，差點上演分手擂台。

男網友在Dcard發文，「跟女友還有女友家人出國」，年初就計畫跟女友一起去東京玩5天，結果女友家人得知後也想跟，帶上家人後，行程變成了8天7夜，預算也跟著提高。由於他讀日文系，行程全由他安排，詢問女友家人有沒有其他意見，得到的回覆都是「隨便，我們都可以啊！跟著你走就好」。

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到了日本第一件事就是網路，女友一家要更換網卡，他不僅要幫每個人更換，還要應對家人的各種問題，「要去哪裡搭電車？」「等等要去哪？」「還要搭多久？」他也是第一次到日本玩，對路線不太熟悉，走錯路還被女友媽酸「吼這個導遊這樣不行餒」。

第二天是逛街行程，他逛了喜歡的服飾，出來後看到女友一家四口坐著等待，讓他感到壓力跟愧疚，後來女友媽去逛精品店，兩邊各自行動。晚上回飯店後，女友被爸爸罵，因為在東京車站迷路又無法跟路人溝通，「他就說為什麼要把他們丟在那裡，害他們迷路」。

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲女友媽一路上狂問問題。（示意圖／資料照）

第三天是一整天走路行程，事前都問過沒問題才安排，沒想到女友在第一個行程就抱怨好累，逛街時女友找不到店狂對他發脾氣，「問他們要去哪裡我可以幫忙找，都沒有要理我的意思，然後又一個人在旁邊生悶氣」。

第四天去迪士尼，他提議分頭行動，女友媽說「沒關係啦！反正我們也不會搭車啊！就跟著你走就好」，結果入園之後，女友媽又狂問「啊我們現在要去哪裡？要怎麼走？」他請女友幫忙搶券，自己則負責看地圖，女友表示看不懂便拒絕，「所以我現在要一個人同時搶券，然後又要帶你們找設施嗎？」

原PO指出，最讓他無法接受的是「都可以我們跟著你走就好」，但大家不可能都喜歡一樣的東西，逛同一個地方，分開逛是最好的選擇，這一次的旅遊，讓他深深感受到「出國是在考驗情侶的感情」，尤其帶上家長，真的會讓人想分手。

貼文曝光，網友紛紛表示，「結局跟我想的一樣，被當免費導遊還帶著一堆雷包，這個女友也可以不要了，根本大雷包」、「所以他們適合跟團」、「請跟你女友說，妳們一家都沒通過考驗」、「你真有勇氣，我老公要帶他的家人去日本玩，我直接說我不要去喔」。

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