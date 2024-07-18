三中全會今閉幕預料經改幅度小　習近平媲美鄧小平拉高歷史地位

▲中共二十屆三中全會今閉幕，全世界觀望習近平全面深化改革將釋出什麼訊號。（圖／新華社）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（以下簡稱三中全會）於7月15日至18日在北京召開。外界也觀望，習近平這次端出的政策能超越鄧小平的改革力度？文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，行銷大於實質意義，陸媒對比鄧小平當年改革開放成果，主要拉高習近平歷史地位，但過去十年大陸處於「國進民退」情況，預料不會有宏觀的經濟改革政策，部分調整與鬆綁可以被期待。

中共三中全會週一15日在北京召開。據新華社報導，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》向全會作了說明。一連四天討論，三中全會今18日閉幕，世界關注即將釋出會議公報內容。

官媒造勢「習近平媲美鄧小平」拉高歷史地位

三中全會登場之前，大陸官媒以各種形式報導、影片專題鋪陳氣氛，強調總書記習近平深化改革的決心，全面推進中國式現代化。《人民日報》提前從12日起推出專題系列報導「緊扣推動中國式現代化 進一步全面深化改革」，為三中全會暖場。

三中全會召開首日，造勢氛圍更濃厚，《新華社》當天15日發布一篇上萬字特稿「改革家習近平」，內容稱「習近平被認為是鄧小平之後的又一位卓越的改革家。他們肩負相同的使命：使中國實現現代化。但兩人面對的形勢迥然不同。」

原訂16日出版的第14期《求是》雜誌提前預告習近平的重要文章《必須堅持自信自立》標題與內容。這也是習近平就任中共總書記，從2013年1月至2024年3月期間有關重要論述的節錄。

《央視新聞聯播》從15日推出標題為「新思想引領新時代改革開放」系列報導。同日，《新華社》也釋出44分鐘多紀錄片「領航新征程」，以鄧小平改革開放作連結，講述習近平上任後10年來親自統籌規劃深化改革的決心與過程，重塑「習近平是改革者」。

大陸官媒對習主政12年政績強力造勢，文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民接受訪問，「主要還是政治宣傳」，鞏固習近平核心地位。

趙建民也指出，近期陸媒報導風向用語，完全比較1978年十一屆三中全會的政治術語，「目的就是要拉高習近平的歷史定位。」

▲中外學者預料此次三中全會經改幅度有限。（圖／視覺中國）

二十屆三中全會「經濟改革幅度有限」

趙建民梳理過去歷史背景，中共第二代中央領導集體鄧小平等人提出和創立，在1978年12月18日中共十一屆三中全會後開始正式實施的一系列以經濟為主的改革措施，從此在中國大陸具有至高無上的地位，揭示改革開放路線，宣告未來走社會主義現代化的道路，推動鄧小平自己的改革梯隊，創造大陸經濟高速發展的奇蹟。

「三中全會因歷史原因，1979年以後都是談改革。」趙建民也分析，從鄧小平時期十一屆三中全會，每一屆三中全會都討論經濟改革方案，直到習近平時期2013年十八屆三中全會之後，沒有再出台有關於經濟改革的方案，2019年第十九屆三中全會本該討論經濟問題，全部聚焦政治改革，同時提出黨政機構的改革方案，成為首例。

趙建民指出，中共80年代以後的黨政機構改革的方案是「簡政放權」，政府管少一點，把經濟和盡量交給市場去管理。」2019年黨政方案把政府部門許多的權力移到黨的角度，鞏固黨的領導與統治，「我黨是執政黨概念，跟80年代的黨政機構改革不一樣。」

本次三中全會不斷強化將審議一份與進一步全面深化改革、推進中國式現代化相關的決議。回顧大陸走上改革開放道路後，經濟呈現高速發展，長年呈現兩位數增長，如此龐大經濟體開始降速，改革進入「深水區」。本屆三中全會如何再次突破經濟改革的契機？

趙建民也指出，此次三中全會造勢定調，將通過關於進一步全面深入改革、推進中國式現代化的決定，「預料二十屆三中全針對宏觀的經濟改革，大概率不會太大幅度。」

2013年第十八屆三中全會提出深化改革，過去10年來改革力度有限，過去10年來是「國進民退」，民營企業大退縮，整體內外經濟局勢到了深水區，即使陸媒不斷把十一屆三中全會與二十屆三中全會作連結，還是無法達到鄧小平時期全面改革的氣勢跟力度。

▲台學者趙建民分析，此次三中全會氛圍把習近平媲美鄧小平，目的提高歷史地位。（圖／視覺中國）

二十屆三中全會面臨多項挑戰

如今連西方國家也緊盯三中全會的召開，是否將出現「改革開放」信號的期待？趙建民有三點分析，第一，經濟現象低迷，老百姓不敢消費，出現消費降級，信心不夠，很多的資金轉移國外。此次三中全會的重點如何維持經濟的穩定性，提振老百姓對經濟的信心。

趙建民指出，第二是財政枯竭，中國大陸中央政府每年稅收的很多，可是地方政府收不到稅，幾乎全部上繳中央政府，地方政府要負擔各種地方建設財政支出。比如，開一條跨省高速公路要負擔很大一部分經費，把唯一經濟資源國有土地質押去借款，加上疫情因素，地方政府又掏腰包振興經濟，導致債台高築。

「根本的解決財政問題，必須要讓地方政府借款市場化。」趙建民說，假如真的走上市場經濟，就不是社會主義經濟，最終體制難以調整，預料只能局部的改革。

趙建民表示，第三是大陸房地產問題，房價直落，老百姓付不出房貸，苦不堪言。過去房地產佔大陸經濟成長率貢獻度是1/3，現在出現結構性失調與矛盾。想重振經濟，房價勢必高升，一旦壓制經濟又蕭條。

大陸只剩下「新三樣」發展有前景，此次三中全會將針對新能源、智能科技等有支持新政策。趙建民也指出，「新三樣」目前佔大陸GDP總數5%，非常少，無法靠「新三樣」彌補或帶動經濟。

整體分析下來，不少西方媒體預料，最終此次三中全會以龔固習政權為主。趙建民也說，大陸從80年代開始向市場放權讓利，擴大市場功能，這條道路習近平已經回不去，依照他現在的思路，勢必難出現大幅度變動與改革。

另外，此次會議聚焦全面深化改革、推進中國式現代化，預料將提出進一步健全全面從嚴治黨體系。外界推估會議將撤銷前國防部長李尚福、前火箭軍司令員李玉超中共中央委員職務。前國務委員、外交部長秦剛中央委員職務難保，將在三中全會一併處理。