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中共「三中全會」閉幕　邱垂正：可能宣示「社會主義公有制」政策

▲▼國策院研討會,陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正出席國策院研討會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中共二十屆「三中全會」將於18日閉幕，各界關注會否公布新的經濟、社會政策。對此，陸委會主委邱垂正表示，中共可能會宣示重分配、強管制、計劃經濟、公有制等具有社會主義特色的左傾政策，進一步落實共同富裕，以因應當前中國大陸經濟不振、外資撤離等治理難題。

邱垂正18日上午出席國策研究院座談會，並開場致詞，他提到，依照目前公開資料顯示，中共「三中全會」聚焦研究全面深化改革、推進中國式的現代化等議題。

邱垂正指出，研判中共當局可能將會宣示重分配、強管制、計劃經濟、社會主義公有制等具有社會主義特色的左傾政策，並進一步推動財稅改革、落實共同富裕，以因應當前經濟不振、外資撤離與人口老化的治理難題。

邱垂正強調，在密切注意「三中全會」相關動態的同時，也期待中共當局能夠體察中國大陸人民的心聲，走向更文明開放，更符合人性的發展道路，並成為國際社會負責任的一員。

▼中國大陸面臨經濟挑戰，中共「三中全會」結果備受關注。（圖／路透社）

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

另外，邱垂正也說，當然，他們最關心的還是整體形勢的變化對兩岸關係的影響，兩岸交流30多年來以來，中共始終不肯正視中華民國客觀存在的事實，一再壓迫台灣接受一中原則、台灣是中華人民共和國的一部分，以及其所設定的統一進程的政治框架。

邱垂正指出，近年來，尤其是最近，中共更是罔顧兩岸互不隸屬，台灣完全不在其司法管轄權範圍內的客觀事實，發布所謂的「懲治台獨22條意見」，這個意見定義模糊寬泛，企圖以長臂管轄、終身追溯、缺席審判以及死刑重判，這些違反文明世界基本法律原則的惡法來懲治威嚇台灣人民。

邱垂正強調，中國大陸所頒布的法規、法律，對台灣民眾是沒有任何拘束力，中共當局此種做法，不會獲得國際社會的支持，只會嚴重傷害兩岸的正常往來，挑起兩岸人民的對立，製造兩岸的敵意螺旋，可謂是相當負面、損人不利己。

邱垂正呼籲，中共應立即停止恫嚇台灣人民，放棄狹隘、僵化的意識形態和政治框架，以兩岸人民的福祉為重，讓善意持續堆疊、正向循環，共同促進兩岸關係的良性發展。

▲▼國策院研討會,陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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