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三中全會首日 《求是》雜誌刊習近平文章：堅持自信，革除弊端　

▲▼ 中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全體會議（二中全會） 。（圖／翻攝 新華社）

▲習近平出席第二十屆中央委員會第三次全體會議 。（資料圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議今（15）日上午在北京開始舉行。明天即將發布16日出版的第14期《求是》雜誌今也提前發布中共中央總書記習近平的重要文章《必須堅持自信自立》，強調「沒有堅定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇氣」。習近平認為，全面深化改革，是堅定制度自信，不是固步自封，要不斷革除體制機制弊端，讓制度成熟而持久。

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議（簡稱三中全會）於7月15日至18日在北京召開，受到全球的高度關注。中共中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》向全會作了說明。

三中全會召開首日，原訂明天16日出版的第14期《求是》雜誌提前預告中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《必須堅持自信自立》標題與內容。這也是習近平就任中共總書記，從2013年1月至2024年3月期間有關重要論述的節錄。

文章表示，中國人民和中華民族從近代以後的深重苦難走向偉大復興的光明前景，「從來就沒有教科書，更沒有現成答案」。中共的百年奮鬥成功道路，是「黨領導人民獨立自主探索開闢出來的」，馬克思主義的中國篇章，是「中國共產黨人依靠自身力量實踐出來的」。貫穿其中的一個基本點，就是「中國的問題必須從中國基本國情出發，由中國人自己來解答」。

文章指出，自信才能自強。中華文明歷經數千年而綿延不絕、迭遭憂患而經久不衰，這是人類文明的奇跡，也是我們自信的底氣。中共的百年「奮鬥歷程和偉大成就」，是增強「四個自信」最堅實的基礎。

文章強調，沒有堅定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇氣。同樣，離開不斷改革，制度自信也不可能徹底、不可能久遠。全面深化改革，是要使中國特色社會主義制度更好；堅定制度自信，不是要固步自封，而是要不斷革除體制機制弊端，讓制度成熟而持久。

文章最後說，隨著「中國特色社會主義」不斷發展，中國的制度必將越來越成熟，中國社會主義制度的優越性必將進一步顯現，「我們的道路必將越走越寬廣，我國發展道路對世界的影響必將越來越大。中國發展前景是光明的，我們有這個底氣和信心」。

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