福山文健站升級！每周開站日3天升5天　烏來在地照顧量能增

▲原住民族委員會谷縱‧喀勒芳安 Qucung Qalavangan 副主任委員（右3）與新北市原民局社會福利科科長黃興玉（右2）及貴賓們共同舉行揭牌儀式。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推動在地照顧，建立預防性及持續性長者照顧體系，新北市烏來區最深處的「福山部落文化健康站」過去由新北市政府挹注經費，一週開站三天，經運作成熟後，中央原住民族委員會今年新增核定福山文健站，轉型一周開站5天，並給予經費補助，於17日舉行揭牌儀式。

原民局表示，福山文健站於2019年成立，主要由烏來區福山社區發展協會承辦，提供在地長者照顧、共餐等多樣化服務，承辦單位指出，福山部落面臨年輕人口外移及高齡化問題，尤其近年又因疫情及觀光產業受到影響，社區人口老化及經濟轉型挑戰，使得長者照顧成為當務之急。

▲烏來在地原住民長者及現場貴賓齊聚福山部落文健站歡慶合影。

福山部落過去缺乏固定據點推動部落照顧服務，烏來區福山社區發展協會理事長陳歡感性表示，經過多年多方尋覓之下才終於找到適合場地，順利於2019年在福山市民活動中心開辦福山文健站，感謝新北市原民局一路陪伴支持與協助運作，現因站務漸趨穩定，長者需求也增，站點服務時間從原先的3天擴至5天，讓長者周一到周五每天都有個溫馨去處，也能接受專業照顧服務，不僅促進長者間的情感交流，並持續為部落帶來凝聚力。

原民局長Siku Yaway林瑋茜指出，文健站一直以來秉持「族人照顧族人」的理念，堅持在地安養、在地安老，除此之外，為延續在地泰雅族文化，文健站耆老不僅擔任德拉楠民族實驗小學的文化講師，分享傳統狩獵智慧及歷史故事，透過老幼共學，德拉楠小學的學童更能深入了解泰雅文化，期盼為文化傳承注入新活力。

▲烏來在地原住民長者帶來舞蹈表演。

▲福山部落文健站分享在地部落美食與原住民長者一同共餐。