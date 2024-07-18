「第一號洪水」奔向洪澤湖　淮河二期工程面臨防洪試煉

▲淮河入海水道二期工程，即將迎來「第一號洪水」。（圖／翻攝自淮安市水利局）

記者陳香菱／綜合報導

淮河在13日形成今年「第一號洪水」，14日已順利通過王家壩，「淮河入海水道二期工程」在5月已有抽排功能，這波洪水將考驗工程的防洪成果。此次工程是淮河流域防洪工程體系的標誌性、戰略性工程，建成後將提高洪水排洩能力，把洪澤湖的防洪標準由100年一遇提高到300年。

淮河入海水道建設工程位於江蘇省淮安、鹽城市內，工程分為兩期建設。一期工程於2003年建成通水，全長112公里；二期工程於2022年7月30日開工，全長162.3公里，預計工期為7年。一期總投資人民幣41億元（約新台幣174.4億元），二期更提高到438億元（約新台幣1863億元）。

入海水道二期工程，被列入國務院重點推進的55項重大水利工程之一，主要是在一期工程基礎上，加高加固河岸的堤防，擴建二河、淮安、淮阜、濱海、海口5座樞紐建築物，將行洪流量從每秒2270立方公尺提高到7000立方公尺，是中國成立以來，江蘇投資額和工程量最大的水利工程。

二期工程建設處副主任謝亞軍介紹，這次工程採用了高分子聚合物抑塵劑、混凝土自動噴淋養護、坡邊穩定自動監測、地下水位自動監測等新材料、新技術，有效提高了施工品質和效率，減少了對環境的影響。

水利部部長李國英也表示，淮河入海水道二期工程建設是淮河流域防洪工程體系的「標誌性、戰略性工程」，要嚴格執行建設管理制度，高標準、高品質的推進工程建設，希望能早日建成，好好發揮效益。