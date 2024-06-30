天氣炎熱小鳥也熱到中暑？　台南水道博物館五色鳥癱軟園區研判體力衰弱

▲山上花園水道博物館連日來，發現大捲尾及五色鳥癱軟園區內，以為是天氣太熱引發熱衰竭引起遊客關心，專家研判應是虛弱體力不支或是外力重擊摔落地面，只要適度休養後，就可恢復正常。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

接連高溫，除了人類頻傳中暑以外，連禽鳥都受到影響，山上花園水道博物館連日來，發現大捲尾及五色鳥癱軟園區內，一度以為也是天氣太熱引發熱衰竭，但專家表示，戶外禽鳥不太容易出現熱衰竭現象，研判應該是虛弱體力不支或是外力重擊摔落地面，只要適度休養後，就可恢復正常。

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山上花園水道博物館生態豐富，也吸引不少愛好戶外觀察民眾，開春之後，包括五色鳥築巢、黑冠麻鷺育雛，甚至領角鴞重返園區，都引起熱烈關注，但日前有遊客在園區發現五色鳥癱臥在走道上，奄奄一息，懷疑是天氣太熱中暑了，緊急通報館方處理。

工作人員向專家請教後，從現況研判，懷疑是體力不支或外力影響，先妥為安置休養，小鳥恢復體力後，就自行飛離；無獨有偶，在大王椰子樹下，也出現一隻大捲尾跌落草地，但附近還有其他大捲尾守護，專家研判是正在學飛的幼鳥不慎摔落，提醒現場不要有人逗留，鳥媽媽就會來協助。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩指出，鳥類熱衰竭現象，一般是進出溫差太大的環境，例如由冷氣房突然到炎熱的室外所致，大多會出現在寵物鳥身上，野鳥相對比較少有這種情況，因此研判是飛行時不慎撞擊樹枝或異物所致。

而這段時間，正是幼鳥學飛的時期，幼鳥掉在地上其實並不罕見，由於幼鳥學飛時，一般都會有母鳥在旁陪飛，如果觀察到附近有類似鳥種，只要盡快離開，鳥媽媽就會自行救援，千萬不要把幼鳥拾起，反而造成無法自行學習，影響生物自然生存法則。