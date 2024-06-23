一期一會的神祕客　「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

▲在梅雨期間天天都可以看到各種五彩繽紛的菇類，現身園區各個角落，因此在雨季找尋菇菇團的身影，也成為參觀水道博物館的一件趣事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年一到梅雨季，各地濕度瞬間升高，大量濕氣也讓許多家具、用品開始發霉，但在自然生態良好的台南水道博物館，在梅雨期間天天都可以看到一期一會的神秘客，出現—各種五彩繽紛的菇，現身園區各個角落，也因此在雨季找尋菇菇團的身影，也成為參觀水道博物館的一件趣事。

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平時較少被人們注意到的生物-菇類，有豐富多變的顏色、形貌、生長習慣，有些是一枝獨秀，也有些喜歡群聚成團，奇特的造型就像電影「阿凡達」中的植物。菇類在自然界的循環系統中扮演著分解者的角色，是生物凋零後回歸塵土的引渡人，對維持生態平衡相當重要，而水道博物館戶外自然區域廣大，因此就算雨季也有精彩可看，每年雨季一定會出現的菇菇團最讓人期待。

文化局長謝仕淵說明，水道博物館向來以國定古蹟建築廣為人知，但其自然生態之豐富，往往一分享就造成話題，因此水道博物館不僅是個充滿文史底蘊的博物館，更兼具了得天獨厚的自然與科學教育資源，從動物、植物到真菌界生物，在此地都有豐富多樣的表現。

館方表示，在當地最廣為人知的是「雞肉絲菇」，又名雷公菇，每年端午節後就會大量出現，因為口感類似雞肉，氣味清香又鮮甜好吃，在水道博物館成立之前，經驗豐富，有辦法辨識種類的在地居民會算準時間入園採摘，此外還有黑菇、木耳等，是很有趣的地方習慣，但其實野外絕大部分的菇都不可以食用，所以大家千萬不要因為好奇就親身嘗試，只要欣賞他們可愛多樣的型態就好。