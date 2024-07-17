川普選擇范斯當副手　分析：對中國將採取強硬政策

▲川普選擇俄亥俄州參議員范斯擔任副手。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普欽點參議員范斯為副手。分析人士認為，川普選擇范斯這樣的民粹路線的搭檔參選，進一步證明假如川普能夠獲得第二次總統任期，將對中國採取強硬政策。

根據路透社報導，川普的副總統人選公布後，中選的范斯（J.D. Vance）隨即發表言論稱中國是美國所面臨的「最大威脅」，且他與川普都認為，中國的經濟崛起是摧毀美國製造業的主因。

范斯也反對向烏克蘭提供金援以抵抗俄羅斯侵略。他日前接受福斯新聞訪問時說，川普將會優先考慮透過談判來解決危機，以便美國可以專注面對中國方面的「真正問題」。范斯形容中國是美國面臨的最大威脅，但美國政府卻沒有把注意力集中在此。

川普在上一個任期曾對中國發起貿易戰，而此次參選他曾表示將會對所有中國商品徵收60%甚至更高的關稅。過去幾天內，由於川普選情被外界所看好，對中國經濟市場造成沉重打擊；分析認為，川普選擇范斯作為副手也是原因之一。

在美國的政治架構中，副總統對於外交政策的影響力通常相當有限。對此范斯也承認，他做為副總統的角色將是支持川普總統，以便真正推動政策。對於范斯的言論，中國外交部發言人林劍則說，「我們一向反對美國大選拿中國說事。」

美國前助理貿易代表、現為貿易顧問的穆恩（Jeff Moon）表示，范斯受訪時的言論完全符合川普的立場，「川普喜歡這樣。」在中國問題方面，范斯將會與國會共和黨領袖保持合作關係，他還稱中國在2001年加入世界貿易組織是「一場災難。」

美國兩黨對於中國已經有所共識，民主黨籍的現任總統拜登上台以來，基本仍保留川普時代所設下的關稅，甚至還提高部分稅率。川普此次參選，試圖將關稅政策歸功於自己，共和黨人同時批評拜登過去一年試圖緩解與北京的緊張關係。