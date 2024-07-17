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槍擊後首次回擊　拜登：川普對非裔美國人來說是地獄

▲▼拜登再度表強調將會參選到底。（圖／路透）

▲川普遭槍擊後，拜登首度對川普展開政治攻勢。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

在美國前總統川普13日造勢遭槍擊後，選情告急的拜登總統首次展開反攻。他出席「美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）年度大會」時，抨擊川普的執政紀錄，指出「川普的總統任期，對非裔美國人來說是地獄，他試圖廢除平價醫療法，將數以百萬計的非裔美國人踢出醫療保險」。

美國總統拜登說，「各位，我知道非裔工作是什麼，那就是美國副總統。」他指的是他的競選搭檔、美國首位非裔的女性副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

拜登斥責川普，曾發表過「白人至上」的言論，還聲稱前總統歐巴馬不是美國公民，也在辯論中提到有關「黑人工作」的激進言語。

根據美國有線電視新聞網（CNN）的民調指出，川普2020年在非裔選民中僅獲9%支持，現在則飆升至22%；相對的，拜登則由81%大降至69%。

▲▼在美國，平均每20人就有一人擁有AR-15步槍。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普遭槍擊時，槍手所使用的AR-15步槍。（圖／達志影像／美聯社）

「川普的總統任期，對非裔美國人來說是地獄，他試圖廢除平價醫療法，將數以百萬計的非裔美國人踢出醫療保險」，拜登希望能積極爭取非裔選民支持，他強調「川普在這件事上說了謊，非洲裔的失業率，在拜登政府的領導下，創下歷史新低」。

拜登也表示，未來會繼續努力，讓戰爭、武器遠離美國街頭，「槍手（Thomas Matthew Crooks）射擊川普時使用了AR-15，是時候禁止它們了。」

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