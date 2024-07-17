徐巧芯大姑涉詐「全推給丈夫」　婆婆找人頂罪：女兒不能吃苦

▲徐巧芯大姑劉向婕（左）遭起訴詐欺洗錢，辯稱都是由丈夫杜秉澄（右）負責。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立委徐巧芯大姑劉向婕17日遭北檢起訴，涉嫌與丈夫杜秉澄一起參與詐欺集團，協助洗錢2700多萬元。台北地院開庭審理是否繼續羈押，劉向婕當庭否認犯罪，辯稱所有事情都由杜秉澄負責；劉女的好友、共犯林于倫則埋怨被劉女、杜男「拖下水」，還稱劉女母親要求他頂罪，只因為「女兒（指劉女）不能吃苦」。

北檢起訴指出，杜秉澄、劉向婕、林于倫以及劉女助理吳沂珊共4人，涉嫌從2023年間開始參與詐團，並擔任後端水房的工作，由林男提供民下東林公關公司帳戶，接受詐團把犯罪所得轉帳匯入，再拿去購買虛擬貨幣後，存回詐團指定帳戶，統計7、8月間，至少53位民眾被騙2753萬，其中2701萬由杜、劉等人經手洗錢。

杜秉澄、劉向婕、林于倫3人在偵查期間遭檢察官聲押禁見獲准，遭起訴後由法院開庭審理是否繼續羈押，首先被提訊的劉向婕被控負責提領贓款外，還協助製作假的虛幣買家KYC對話，但她向法官表示，她平常專注在自己的行銷本業，「團隊（指詐團水房）主要是杜秉澄負責，我沒有拿報酬，不清楚獲利」。

劉的辯護律師丁啓修指出，劉向婕與杜秉澄有婚姻糾紛，還有保護令問題，2人並不親密，可以說關係交惡，斷絕往來，不會有勾串的可能，請求法院不要再羈押劉向婕。

▲林于倫(左)不滿借帳戶給劉向婕，卻被劉女母親要求頂下詐欺洗錢罪。（資料照／記者劉昌松攝）

從事補教業的林于倫也辯稱，不知道自己參與詐團洗錢的非法行為，並說自己2024年3月被檢警帶到台北市刑大訊問時，劉向婕建議他找羅盛德律師，但因為羅有事，又先後推薦他找徐敏文、張秉鈞律師陪同偵訊。林于倫指出，當時張秉鈞建議他要說公司帳戶是由他一個人使用，這樣對他和劉向婕都比較有利。

不過，後來劉向婕的母親打電話給林于倫妻子，向林妻表明希望林于倫頂罪，因為「女兒（劉向婕）不能吃苦」，還表示已經有幫林于倫找律師。當下林妻驚覺不對，向律師張秉鈞詢問案件進度，得到的回答是「偵查不公開」，因此趕緊一面以配偶身分解除委任張秉鈞，一方面透過管道再找律師張耀宇。

林于倫表示，他和劉向婕認識25年，本來覺得劉向婕崇拜當過無國界醫師的父親，是個正直的人，因此當劉向婕說杜秉澄是合法幣商，要多賺錢還清向劉家借的2000多萬元，就毫無懷疑地提供公司帳戶，結果名下帳戶都被圈存，還被劉家安排律師頂罪，林于倫憤恨表示，「如果他們還當我是朋友，應該證明我的清白，而不是拖我下水」。