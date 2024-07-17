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社會 社會焦點 保障人權

快訊／杜秉澄突激動手抖「全部認罪」　自爆被特別安檢

▲▼徐巧芯大姑劉向婕(左起)與丈夫杜秉澄涉嫌共犯洗錢罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐巧芯大姑劉向婕（左）與丈夫杜秉澄（右）涉嫌共犯洗錢罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕涉嫌幫助詐欺集團洗錢，劉女和丈夫杜秉澄、友人林于倫3人起初都矢口否認犯行。沒想到，杜秉澄17日庭訊時，對於起訴內容全部口頭認罪，講到激動處時，拿著麥克風的右手狂抖，讓法警上前戒備。

杜秉澄17日開羈押庭應訊時先表示，他有人身安全及司法權力的問題，情況非常嚴重，怕不說會來不及。

隨後，杜秉澄對於起訴內容全部認罪，強調他不是詐騙集團，而是受到詐騙集團誘導、操縱的幣商，「我沒施用詐術，是他人導致我犯罪，經此法律程序，我認為我自己應面對問題，承擔我做錯的地方，總體而言，我對於我的罪行，我全部認罪」。

杜秉澄表示，他在羈押庭時說出關於徐巧芯的3件事，包括潛艦聲紋、收受回扣或賄賂（杜男說抱歉，無法用一個確切的詞來形容）、內線交易等，事後他在台北看守所，就受到監獄人員、主管的「特別安檢 」。

▲▼徐巧芯 出席國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

他透露，獄方問他出庭說了什麼、有沒有多說什麼、說了什麼不該說的，還派人搜他舍房相關文件，他認為這些行為很不公允、違反人權。此外，他對徐的指控經媒體報導後，疑似有人打電話通知，導致他中午吃飯時被叫出去做特別安檢，認為這些調查「很明顯是一些相關壓力在操作、運作」。

杜秉澄表示，檢方希望他自訴提告，但他希望權力主動調查，因他個人力量太單薄，「我自己都沒錢請律師」，也許只能在這裡說最後一次。

由於杜男口頭認罪，但後續辯詞卻無相關也無認錯，法官詢問為何要承認起訴的3罪。對此，杜男表示，他發現自己陷入巨大犯罪行為中，必須把自己的犯罪行為說清楚。然而法官要杜講清楚時，杜男卻語塞未說話。

針對杜男指控，徐巧芯日前澄清，「我正正當當做人，沒有玩股票，也沒有接受任何回饋，潛艦聲紋更是不可能有人取得，如果我有潛艦聲紋，今天不會站在這裡，早就被被警察抓走了好嗎！」，這種無端指控，不需要再理，免得這種詐欺犯的言論還在社會上不斷得傳，把他當成髒空氣吧，空汙、空氣汙染。

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