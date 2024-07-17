詐欺起訴仍一派輕鬆！徐巧芯大姑手插口袋現身　好友悠哉跟旁人聊天

記者劉昌松、黃資真／台北報導

國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕涉嫌幫助詐欺集團洗錢，劉女和丈夫杜秉澄、友人林于倫3人都矢口否認犯行，今(17日)台北地檢署依詐欺、洗錢等罪起訴3人與劉女的助理吳沂珊，稍早劉、杜、林移審法院畫面曝光。

▲立委徐巧芯的大姑劉向婕涉嫌助詐團洗錢，由左至右分別為劉女、丈夫杜秉澄、友人林于倫。（圖／記者劉昌松攝）



畫面中劉女走在第一排，手插口袋的模樣，對起訴一事看似相當輕鬆，杜在第二排，面對媒體鏡頭並非太意外，林則是走在最末排，還跟身旁人犯聊了起來。

檢警查出，林于倫和劉、杜的對話紀錄，不但內容談到轉帳金額與分潤趴數，林于倫還曾抱怨，希望帳戶被查到的話，能提供賠償金額，短短2個月內，有不少遇到投資詐騙的民眾依指示轉帳的2701萬6000元，經過層層轉匯進入東霖公司後，隨即被劉向婕等車手提領一空，檢警獲報後追查，在3月25日展開搜索行動，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫。

3人辯稱只是從事虛擬貨幣交易，不知道買家轉入的資金是非法的，但檢察官以劉女和丈夫才剛因涉詐而遭凍結帳戶，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將3人羈押禁見獲准，並經延押至7月，起訴後將由法院決定是否羈押，同案共犯、劉女的助理吳沂珊訊後原獲請回，再次傳喚後改以10萬元交保。