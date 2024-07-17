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社會 社會焦點 保障人權

怨生活很苦仍想要iPhone　缺錢男「零成本入手」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）2022年6月間透過交友軟體結識A女，接著謊稱想借用A女的名義購買手機，自己會負擔分期付款費用，沒想到手機入手之後，他卻拒絕繳費，導致A女損失5萬3832元。雲林地院法官認為，阿榮無視A女催討，只用「現在沒錢」、「生活很苦」為理由推託，難認態度良好，日前依詐欺取財罪判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲阿榮聲稱願意分期付款，騙A女幫他買手機。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2022年6月間透過交友軟體認識A女，在聊天互動過程中，他聲稱想借用A女的名義向店家以零利率分期付款的方式購買手機，購機之後他會自行給付分期付款費用；接著兩人相約碰面，並前往雲林縣某通訊行簽約購買一支價值5萬3832元的iPhone。

沒想到阿榮拿到iPhone之後，未依約定繳納任何一期分期付款費用，A女這才驚覺受騙，憤而向警方報案。此外，A女為了避免自己的金融信用評級受到影響，只好獨自承擔這筆本不應由她繳納的費用。

雲林地院法官認為，雖然阿榮已經坦承犯行，但他在長達24個月的繳費期間裡，從未主動聯繫A女進行還款或履約繳費，經A女提醒催討，他也只是平淡回覆「現在沒錢」、「生活很苦」，仍然拒絕繳費，因此難以認定犯後態度良好，考量到他至今仍未與A女達成調解或賠償損失，最終依詐欺取財罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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