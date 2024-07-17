專家憂AI威脅人類　微軟副總裁：不擔心發生「魔鬼終結者」狀況

▲微軟公關策略副總裁Steve Clayton認為，「魔鬼終結者」情況不會發生。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／西雅圖報導

人工智慧（AI）近年快速發展，不少專家擔心AI失控，超出人類預期運作模式，影響人類生活，甚至出現美國好萊塢電影「魔鬼終結者」的情節，微軟公關策略副總裁Steve Clayton表示，不擔心「魔鬼終結者」狀況發生，而台灣的製造業及半導體業，一直是微軟合作夥伴及仰賴對象，希望各方人才加入微軟。

AI當道，微軟（Microsoft）新推出Copilot Plus。Steve Clayton指出，微軟在Copilot的理念是提供每個人實現更多可能性，包括提升工作效率、生活教育上的應用，像是Copilot每天協助他收發郵件，希望成為每個人工作的助力，提供給大家從硬體到軟體最佳的融合體驗。

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Steve Clayton說，微軟在AI上的使命，希望可以把Copilot產品帶到每個人的生活，每個人都在參與AI技術變革，即便這項技術可能是協助日常微不足道的小事情，但都是在展現這項技術的實力。

▲美國科技巨頭微軟，西雅圖總部容納4萬多名員工 。（圖／記者蔡亞樺攝）

台灣高科技人才搶手，微軟也來台設立資料中心，Steve Clayton表示，台灣一直是微軟策略性的合作夥伴，也是非常重視的市場，微軟在台灣也有非常長遠及深厚的投資，尤其現在進入AI產業，台灣有非常深厚的製造業及半導體業，都是微軟長期合作及非常仰賴的對象。

Steve Clayton說，微軟2020年就在台灣宣佈20萬數位人才培育計畫，也非常高興在2023年提前宣佈達成這個目標，在台設立資料中心主要也是希望將科技帶更多個人及組織。微軟對於人才方面也有多元化的需求，歡迎大家加入微軟。

目前全球資安事件頻傳，Steve Clayton表示，微軟提供很多資安產品，從個人到企業，希望這些產品能幫助到用戶，近年猖獗的釣魚郵件，用戶平常也要多加去注意。

▲微軟資深產品經理何諺錡說，微軟內部設有「駭客部門」，確保資安無漏洞。（圖／記者蔡亞樺攝）

微軟資深產品經理何諺錡說，微軟使用者非常龐大，這幾年資安問題發生的頻率非常高，因此微軟公司成立「駭客部門」，避免產品受到「真駭客」攻擊，部門的專業工程師擔任紅、白駭客互相嘗試攻擊，確保公司資安沒有漏洞。

電影「魔鬼終結者」電影系列的天網（Skynet）超級電腦就是AI，因電腦防衛系統「天網」產生自我智能，判定人類是威脅它們的物種，所以設定「毀滅」人類，並製造更多終結者想殺光全人類，不少專家擔心AI若發展失控，恐怕發生魔鬼終結者，對此Steve Clayton說，這是在好萊塢電影發生，但不用擔心，魔鬼終結者不會發生的。