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低碳足跡熱固性複材商機論壇南投登場　上緯投控推循環經濟聯盟

▲「低碳足跡熱固性複材商機論壇」於上緯集團產業創新園區登場。（圖／上緯投控提供，下同）

▲「低碳足跡熱固性複材商機論壇」於上緯集團產業創新園區登場。（圖／上緯投控提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由經濟部產發署主辦的「低碳足跡熱固性複材商機論壇」今日登場，來自各領域的產官學界嘉賓齊聚一堂，共同探討低碳足跡熱固性複合材料的市場前景、技術創新與應用；協辦單位上緯投控更宣佈組建「可回收低碳循環經濟聯盟」，落實生態系建構、價值創造、綠色供應鏈串聯、外部資源爭取的精神，並邀請有志企業共同參與。

本次論壇於南投縣中興新村的上緯集團產業創新園區舉辦，工研院、複材公會偕同上緯投控共同協辦，環境部長彭啟明、經濟部產發署組長吳振華、工研院協理李宗銘、複材公會理事長林嘉佑與清華大學教授馬振基等皆出席，並從不同角度探討複合材料循環經濟的必要性與重要性。

▲「低碳足跡熱固性複材商機論壇」於上緯集團產業創新園區登場。（圖／上緯投控提供）

產業代表則包括上緯投控、西門子歌美颯、勝利體育、船舶中心、南亞塑膠及英利汽車，各自分享實際的產業案例，讓在場的產官學界來賓了解低碳足跡熱固性複材應用發展的現況及未來的潛力；會場外也展示使用上緯可回收熱固樹脂EzCiclo所製作的低碳足跡熱固性複材及其應用，讓與會者進一步感受這些創新材料的廣泛應用及環保特性。

而上緯投控除宣佈組建「可回收低碳循環經濟聯盟」，也承諾開放上位可回收樹脂關鍵料，保價及保供，優於市場機制處理「EzCiclo回收物」，共同爭取複材回收碳權，開放CleaVER回收技術，積極支持下位應用技術開發及專利申請，提供實驗/檢測場所與設備等事項，期待聯盟成員通過共享技術、共享資源，達到共創商機目的。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，台灣的複合材料工業發展，始於1965年玻璃纖維強化塑膠製品的製造，在政府政策支持鼓勵下，逐漸發展成熟，但隨著全球化的產業競爭，目前沒落了許多；但他相信台灣仍存有複材的研發量能，期待這次低碳論壇能激發熱固性與熱塑性產業夥伴，結合眾人力量來推動複合材料的二次發展。

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