碳費開徵「傳帶動雙鐵漲票價」　環境部駁斥：運輸業未列徵收對象

▲環境部駁斥開徵碳費將導致運輸業漲價 。示意圖。（圖／記者崔至雲攝）



實習記者蒲恩惠／台北報導

環境部預計今年開始徵收碳費，有媒體報導，即使運輸業不在徵收對象中，仍可能因電力業被收碳費增加成本進而轉嫁在票價上，尤其以台鐵、高鐵壓力最大。環境部今（17日）表示，碳費收費辦法草案已於4月29日預告，運輸業未列徵收對象，不宜以徵收碳費為由連結票價調漲議題。

有媒體引述交通部運輸研究所研究計畫報導，運輸業可能因碳費徵收增加營運成本，近年全面電氣化的台鐵首當其衝，高鐵次之，票價面臨調漲。

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環境部今以新聞稿澄清，碳費收費辦法草案已在今年4月29日預告，運輸業並未列為徵收對象，不宜以徵收碳費來連結調漲票價議題。

環境部表示，碳費收費對象為符合事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源且其全廠（場）之直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量，合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上之電力業及製造業，依收費辦法草案規定，運輸業並非碳費首批徵收對象。

環境部於本月5日召開第4次碳費費率審議會，研究表明，在不同的費率情境下，碳費對總體經濟（以GDP為例）及消費者物價指數（CPI）所造成的影響均不顯著。

環境部表示，依《氣候變遷因應法》規定，生產電力之直接排放源，得檢具提供電力消費之排放量證明文件，向中央主管機關申請收費排放量之扣除，電力業主要負擔其廠內用電產生的溫室氣體排放量，對發電成本影響有限，不可能將碳費支出轉嫁到電力使用端。

環境部強調，碳費費率仍在審議中，促進溫室氣體減量的配套機制也正在研訂中，相關評估應本於事實，而非基於諸多假設前提，以免造成社會紛擾。