竹北天坑挖出2.5億貪污案！工務處長家有藏寶圖　找到1483萬現金

▲居民先前發起「竹北天坑黃絲帶行動」要真相。（資料圖／記者陳凱力攝）

記者戴若涵、陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「大有可為」社區周遭道路先前陸續出現天坑，檢方進一步調查後發現，新竹縣長楊文科、工務處長江良淵等12人涉嫌貪汙，犯罪所得更高達2.5億元。檢方在江良淵的住處查獲記載藏錢位置的「寶藏圖」兩張，並循線找到1483萬餘元現金。

新竹地檢署日前偵結豐邑建設偷工減料，造成竹北多處天坑一案，發現縣長楊文科、工務處長江良淵等共12人分別涉及違反建築術成規及違法復工、違法復工圖利、規避調查偽證、財產來源不明等案件。

其中江良淵除了涉犯違法復工圖利案之外，還涉犯財產來源不明案。檢方指出，2023年7月搜索「豐采520」建案工地、豐邑建設後，查扣豐邑建設送禮名冊、行動電話、相關工程日報表，發現江良淵2015年至2023年間疑似收受賄賂。

檢方2023年9月7日上午7時許持搜索票，到江良淵位於竹北市的住處搜索，當場查扣到記載藏錢位置的「寶藏圖」便條紙兩張，檢警依循上面的指示，在某處陽台排水溝內找到一個黑色塑膠袋，裡面裝有十多疊沾滿泥的一千元、兩千元紙鈔，金額高達139萬6千元，紙袋內則有60萬元的千鈔，另外，在車上找出現金3萬，共計202萬6千元。

▲竹北多處驚見天坑，連人行道上也有。（圖／讀者提供）

當天上午10時30分左右，檢方進一步到江良淵的溫姓妻子台中住處進行搜索，在2樓書房防潮箱下面的木製抽屜櫃找到40萬元現金；當天下午2時30分再前往江良淵父親位於苗栗縣卓蘭鎮的住處搜索，在江良淵的房間衣櫃的最底層，起出數十袋裝有面額一千、兩千元鈔票的牛皮紙袋、信封，經清點過後，金額高達1240萬9千元，其中用來裝有現金的信封，有部分還是「新竹縣政府公文封」。

檢方指出，這些依循「寶藏圖」所查扣來的現金共1483萬元，來源不明，且與江良淵的收入明顯不相當，檢方多次要求江良淵說明現金來源，但他無法提出合理說明。

▲竹北天坑慘狀。（資料圖／記者陳凱力攝）

而檢方為了查證資金流向，於2023年10月前往由豐邑建設砸80億元籌建的喜來登飯店等處搜索，扣得喜來登飯店送禮年節名單等資料，2024年2月29日持搜索票前往新竹縣政府縣長室、新竹縣長官邸、楊文科住處等處進行搜索。

檢方在楊文科的縣長室扣得現金12萬3500元，及金幣1枚、金飾7枚；縣長官邸扣得現金57萬5千元，另外，在臥室化妝台上扣得喜來登員工名片一張。

檢方針對楊文科涉嫌財產來源不明部分，另外分案偵辦。至於江良淵則是涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款對於主管或監督事務違背法令圖私人不法利益罪嫌，以及涉犯刑法第213條公務員登載不實罪嫌，檢方依法將他提起公訴。

▲新竹縣長楊文科等12人遭起訴。（資料圖／記者黃彥傑攝）