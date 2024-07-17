陝西寶雞暴雨「鐵路老橋遭洪水沖斷」　巡查車墜橋2人受傷

▲巡查線路任務的大車墜橋 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸陝西寶雞市遭遇強降水，市區內出現內澇，一座鐵路老橋甚至遭洪水衝擊受損，導致一輛巡查車墜落至橋下，造成2名乘務人員受傷。

綜合陸媒報導，寶成線鳳州至七里坪間K92+800處的一座鐵路老橋，今（17）日凌晨1時許遭洪水衝擊受損，導致正在執行防汛巡查線路任務的機車運行至該橋時，墜落至橋下，2名乘務員因此受傷，目前已被送往當地醫院救治，暫無生命危險。

資料顯示，寶成鐵路是溝通西北與西南的首條鐵路幹線，也是中國大陸第一條電氣化鐵路，它翻越秦嶺，沿途坡大溝深，十分險峻；從寶雞站至秦嶺站，僅5個區間的42公里路程，就有48個山洞，最大坡道達到33‰，堪稱大陸全國幹線鐵路坡度之最。

▲城市內澇嚴重。（圖／翻攝自秒拍）

另外受暴雨影響，流經寶雞市的石壩河及其支流瓦峪河漲水漫堤，導致寶雞市市區部分區域出現內澇。截至目前，今日途經寶雞火車站的70列列車停運，當地已緊急避險轉移撤離群眾823戶1289人，暫無人員傷亡報告。

據陝西省水利廳消息指出，陝西境內漢江、渭河、嘉陵江、丹江、南洛河等幹支流38條河流47站出現洪峰64次，其中11條河流出現超警洪水，清姜河益門鎮站17日0時40分出現1955年建站以來實測最大洪水。