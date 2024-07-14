肉眼可見魚兒！北京1／6水源來自瀛湖　花33億台幣打造生態觀光

記者任以芳／陝西報導

位於大陸陝西安康的瀛湖有「陝西千島湖」之稱，獨具秦巴漢水自然風光4Ａ級景區，名列陝西十大美景之一。安康贏湖本身兼具「南水北調」中線工程水約涵養功能，供應北京、天津水源，號稱北京水庫之一。近年呼應大長江保護計畫，瀛湖水生態變得更潔淨，跟著《東森新媒體ETtoday》空拍鏡頭來欣賞美景。

▲北京有六分之一水源來自陝西瀛湖 。（圖／記者任以芳攝）

陝西省安康市瀛湖生態旅遊區人工形成景色，主要是安康水電站大壩攔蓄漢江水所形成，水域面積77.8平方公里，年平均徑流量176.5億立方米，是西北五省最大的淡水湖，，陝西省對台交流基地之一。

瀛湖被譽為西北的「千島湖」雖然是人工湖，也是南水北調中線工程重要的水源涵養湖，北京、天津都靠它輸送乾淨水源，京城有六分之一水源來自瀛湖。

▲瀛湖配合「十年禁漁」，湖面沒有養殖漁業，觀光船改為電動裝備 。（圖／記者任以芳攝）

2021年大陸政府宣布長江流域重點水域「十年禁漁令」，瀛湖也列入。針對庫區網箱養殖帶來的水污染問題，陸續取締瀛湖庫區養殖戶468戶（養殖企業8家、養殖合作社25家）、拆解網箱（標準箱）31533口。

實行三年下來，當地整府輔導漁民轉型，當地居民見證水源的變化，以往濫捕濫撈情況被禁止後，少了天敵人類，湖中魚兒快樂生長，長得又肥又大，即使是小魚苗見到船靠近也不怕，開心的群游。

當地居民說，「以前湖裡的魚隨便撈，個頭很小根本長不大，現在只能看，不可撈也不能吃，整體生態環境變得好，水質也更乾淨。」

▼ 瀛湖生態恢復快速，肉眼可見魚兒游 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 瀛湖是陝西版「千島湖」。（圖／記者任以芳攝）

透過空拍鏡頭可見，瀛湖水面十分乾淨，看不見一個塑膠瓶或垃圾，島嶼星羅棋布，整理得也十分乾淨，其中最著名的有鳥島、金螺島和翠屏島。

瀛湖觀光區負責人介紹，「近年開發觀光旅遊，冬泡溫泉，夏戲水，秋品魚宴，春賞花的四季旅遊產品。」

瀛湖開發觀光島嶼，分別是浪漫愛情金螺島，休閒娛樂的翠屏島，形成精品航線，也是陝西省唯一入選大陸國家50條精品航線，以自然觀光為主。其中，翠屏島蓋了兩個高級酒店。

▲瀛湖發展觀光也兼顧生態 。（圖／記者任以芳攝）

為了講求生態環保，當地政府砸了8億人民幣，其中1億專門做污水與垃圾處理，修復排污設施，「愛護自己的眼睛來愛護生態」，定期水質監測，保證國家的二類水質。

景區內還有佛教聖地天柱山白雲寺、織女石、祖師殿、雙龍溶洞等自然和人文景觀，島嶼之間使用環保交通工具，100多艘電動游船和快艇負責水上遊覽，有100多農家樂與民宿，講求「環保」永續經營。

村民梁永菊分享，2018年把自己住家一部分房屋出租給管理團隊，院子和房屋改造成5間客房，現在每年可獲得8萬元租金（單位：人民幣，同下），她被聘為民宿管家，每月還再賺3、4千元。「現在的日子比過去靠捕魚謀生安穩多了。」梁永菊說。

近年來，瀛湖水生態環境質量持續改善，美麗的風光吸引大量遊客，促進當地旅遊業的發展，青山綠水也能實現致富。

▼ 陝西瀛湖空拍即景。（圖／記者任以芳攝）