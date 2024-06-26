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大陸 大陸焦點 特派現場

浙江暴雨「千年古城」城牆10秒坍塌！　監視器畫面曝

記者蔡儀潔／綜合報導

強降雨仍席捲大陸多地，浙江衢州市的水亭門城牆今（26）日凌晨發生局部坍塌，周圍已設置安全警戒線。據悉，該地是衢州保存最為完整的城門，已經有超過千年的歷史。

▲▼ 浙江暴雨,衢州水亭門城牆。（圖／翻攝自秒拍）

▲坍塌監視器畫面。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，26日凌晨2時20分，浙江衢州水亭門城牆北段西側發生局部坍塌。相關監視器畫面顯示，城牆的磚瓦轟然坍塌，整個過程不到10秒鐘，畫面相當驚人。

▲▼ 浙江暴雨,衢州水亭門城牆。（圖／翻攝自秒拍）

▲現場已拉起封鎖線。（圖／翻攝自秒拍）

當地政府發布通報稱，相關部門第一時間趕赴現場處置，經排查，無人員傷亡或被困，坍塌區域周圍已設置安全警戒線，相關領域專家將對坍塌情況進行全面評估。

據悉，衢州城始建於東漢初平三年，即公元192年，距今已1800多年的建城史。水亭門是衢州國家級儒學文化產業園核心區的重要組成部分，也是古城的中央休閒區和市政府傾力打造的4A級景區主景點。

▲▼ 浙江暴雨,衢州水亭門城牆。（圖／翻攝自秒拍）

▲大陸長江中下游地區出現持續性強降雨天氣。（圖／翻攝自秒拍）

大陸中央氣象台6月25日下午6時繼續發布暴雨紅色預警，6月17日以來長江中下游地區出現持續性強降雨天氣，其中浙江杭州西部等局地達600～790毫米，預計6月25日晚間8時至26日晚間8時，蘇皖南部、上海、浙江西部和北部等部分地區有暴雨。

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