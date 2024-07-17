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申辦成功！2026國際少年運動會花蓮盛大登場　2000選手競技交流

▲▼花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏率領縣府團隊成功取得「2026國際少年運動會（ICG）」之主辦權。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（站立者）率領縣府團隊成功取得「2026國際少年運動會（ICG）」之主辦權。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏率領縣府團隊成功取得「2026國際少年運動會（ICG）」之主辦權，ICG執行委員們不僅於今年3月來訪花蓮時對各運動場館表達高度肯定外，更於16日委員會議上獲得全數委員的支持，相信在花蓮縣政府的努力下，能為即將到來的賽事帶來全新的風貌。

▲▼花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏率領縣府團隊成功取得「2026國際少年運動會（ICG）」之主辦權。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

2026國際少年運動會預計將於民國115年8月上旬舉行，屆時將有來自世界各國大約2,000名選手共襄盛舉，地點規劃於花蓮縣立體育場、國風國中、美崙國中及宜昌國中等8個運動場館辦理田徑、游泳、足球、網球、桌球、跆拳道、射箭以及3對3籃球，並且將選手村設置於東華大學，使選手們透過運動切磋，了解不同語言及城市特色，促進異國文化交流。

▲▼花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏率領縣府團隊成功取得「2026國際少年運動會（ICG）」之主辦權。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮徐榛蔚縣長表示，花蓮縣藉由全中運和全民運的舉辦，積累相當豐富的體育賽事承辦經驗，也獲得各界高度的讚賞，對於2026國際少年運動會的舉辦抱持著高度信心與，並將全力以赴進行賽事籌備任務。

▲▼花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏率領縣府團隊成功取得「2026國際少年運動會（ICG）」之主辦權。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

近年來花蓮縣政府積極爭取各項國際賽事的主辦權，以運動結合藝術與觀光，帶動國際人潮走進花蓮，期許在世界各國的選手感受花蓮山海美景以及豐厚文化底蘊的同時，也將花蓮選手留在家鄉比賽，讓大家一同見證選手的精采表現。

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