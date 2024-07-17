羽球小將「張志傑」離世14天！印尼羽協不再負責　事件處理無果

記者廖翊慈／綜合報導

中國羽球隊的17歲小將「張志傑」6月30日在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突然暈厥，當天搶救無效去世。印尼羽協官員14日表示，他們已經放棄等待，並撤回對張志傑事件的處理團隊。

▲張志傑在比賽途中倒地不起。（圖／翻攝自微博）

據《新浪熱點》報導，自從7月初張志傑猝逝事件以來，張志傑的遺體始終沒有得到妥善安置，一直存放在他去世的醫院中，整個事件也無明顯進展，無任何處理結果。

印尼羽協官員14日表示，他們跟中國方面進行了口頭交談，基本上就是說他們最初等到週六，但最終延長到了週日（14日），所以到14日中午12點為止，他們已經告別了張志傑家人和中國羽協，因為他們有很多事情要做。

▲印尼羽協表示，將不再對張志傑事件負責。（圖／翻攝自微博）

該名官員說道，「我們認為印尼羽協所能提供的幫助已經是最大了，如果之後張志傑的遺體需要運回國，我們也願意提供幫助並支付航班的費用。」



印尼羽協表示，已經將他們的決定傳達給了張志傑家人和中國羽協，但張志傑家人和中國羽協沒有回覆他們。



醫院方面則回應，張志傑的遺體目前在醫院的冷藏室中，遺體現在仍保存完好。

▲張志傑生前採訪。（圖／翻攝自微博）