懷孕36週不願生！狠母拍攝「墮胎Vlog」瘋傳　政府首度以謀殺調查

▲南韓一名20多歲婦女懷胎36周，最後疑似接受墮胎手術，涉嫌犯下殺人罪。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名20多歲的女子6月透過YouTube頻道公開「墮胎Vlog」紀錄片，她表示原本不知道自己懷孕，直到就醫照超音波後才發現懷胎36周、幾近臨盆，經過多方諮詢，最終在距離住處遙遠的診所成功接受墮胎手術。影片在網路擴散後，網友們質疑她根本犯下殺人罪。南韓政府首度決定提告，委託警方調查。

根據《韓民族新聞》、《中央日報》等韓媒報導，該名20多歲的女性A某於今年6月27日，透過YouTube頻道「꼼죽」上傳自己接受墮胎手術、狠心殺害懷胎36周嬰兒的Vlog影片，她還對外公開胎兒的超音波影像，表示自己在墮胎前已經懷孕36周，胎兒頭部直徑可達8.89公分，幾乎已然成形。

A某聲稱，在懷孕後她完全感受不到身體出現的變化，直到就醫照超音波後才得知早已懷孕36周，原先她走訪3間醫院，然而3間醫院皆不願意為即將臨盆的產婦進行墮胎（終止懷孕）手術，最後她只好前往距離住處遙遠的診所，接受墮胎手術。

A某在影片標題提到「手術費用總共為900萬韓元（約新台幣21萬2505元）、經歷地獄般的120個小時」。在經過墮胎手術後，她表示，「每當起身走路時，腹部就如同焚燒般疼痛，心情像是被千刀萬剮」，坦言手術後必須經歷種種疼痛和不便之處。

A某的墮胎影片在社會上引發巨大衝擊，南韓保健福祉部決定於本月15日蒐集證據後，針對墮胎婦女、執刀醫師的「殺人罪嫌」向警方提出告訴，目前該案由首爾警察廳刑事機動隊調查。由於南韓憲法法院曾認定刑法的墮胎罪違憲，因此南韓政府以「殺人罪」提出訴訟，而過去就有一名醫師因為替懷胎34周孕婦進行墮胎，最後被判處3年徒刑的案例。

如今，A某所拍攝的墮胎宣傳影片、該YouTube頻道皆因不明原因而遭到刪除和下架。