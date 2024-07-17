失明翁天氣太熱跌坐路旁　枋寮警即時伸援手...助他返家

▲枋寮警分局石光派出所警員李常銘、黃政嚴及吳宗憲協助陳男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子大熱天跌坐在佳冬鄉一家超市外，直跌雙腳無力，熱心民眾擔心發生意外，向枋寮警分局報案，警方趕到處理，發現他雙眼失明，直喊「天氣好熱就跌倒了」，員警先帶他回派出所，提供飲水，查出住處，送他平安返家，讓他及鄰近民眾對員警貼心服務都很感動。

佳冬鄉玉光街一間超市外日前有一人長輩跌坐在外，眼神渙散非常虛弱，且不停說道雙腳無力無法起身，民眾趕緊向石光派出所報案請求協助。

石光派出所接獲報案後，線上巡邏網警員李常銘、黃政嚴及吳宗憲立即趕赴現場處理，警方到場後立即呼喚「阿伯！阿伯！請問你還好嗎?有沒有哪裡不舒服」並仔細觀察是否有外傷，員警發現陳姓老翁雙眼失明所幸無受傷，並先行將渠帶至陰涼處提供飲用水補充水分，經過警方即時處置後，他逐漸恢復體力並說道「天氣好熱！我的眼睛又看不到，一時之間頭暈眼花就跌倒了」。

石光所員警們確認他的住處地址後協助返家，並聯絡照服員告知此情形請多加留意其身體狀況，讓他及附近鄰居皆十分感謝警方的即時協助，讓傷害降至最低。

枋寮分局長林俊雄肯定石光所同仁第一時間積極協助需要幫助的鄉親，具體表現了警察專業的正面形象，值得肯定及讚許！