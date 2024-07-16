三重警執勤身亡竟不算殉職？　羅智強籲：警政署撫卹請從寬認定

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者林敬旻攝）



記者郭運興／台北報導

新北市三重警分局黃姓員警日前駕車巡邏，遭毒駕男逆向衝撞身亡。對此，國民黨立委羅智強今（16日）表示，傳出黃姓員警只能算「因公死亡」獲得撫卹，但「因公死亡」的撫卹，與「因公殉職」差距極大。他強調，自己要為警請命，希望警政署要從寬認定，檢討相關規定，真正讓警察人員無後顧之憂，執勤時更安心。

羅智強於臉書表示，基隆八堵蘇姓警員在值班台值勤時，遭貨車衝撞死亡，基隆市警局以「因公殉職」呈報，但警政署審查時質疑「未達標準」。而新北三重黃姓員警駕車巡邏時，遭吸毒男子開車逆向高速衝撞身亡，新北市警局以「因公殉職」提報，爭取最優撫卹，也傳出恐不符資格，只能算「因公死亡」。

羅智強指出，但「因公死亡」所能獲得的撫卹，與「因公殉職」差距極大。而且根據媒體報導，三重黃姓員警若屬「因公死亡」，依年資僅能獲「80萬元」撫卹。

羅智強再指，2017年一名陳姓國道警察處理高速公路車禍時，遭追撞身亡，當時也以「因公死亡」辦理；引發爭論後，警政署才准以「因公殉職」撫卹。雖然事後警政署在2018年放寬「因公殉職」定義，但仍限定「處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡」，才能算因公殉職。

羅智強認為，警察肩負維護治安重責，是容易發生意外的高風險工作，警政署現行規定過於狹隘，對警察權益的保障仍然不足，也與民眾期待有落差。

最後，羅智強呼籲，目前八堵及三重員警「因公殉職」案件尚在審查。他要為警察弟兄請命，請警政署從寬認定，並再次檢討相關規定，真正讓警察人員無後顧之憂，勇於任事，執勤時更安心。

▼羅智強為警察請命，呼籲撫卹從寬認定。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）